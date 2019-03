Il presidente degli Stati Uniti, Donald, intende sostenere l'adesione delall'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord () o eventualmente designarlo come un importante alleato "non" degli Usa. Lo ha dettoconferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, leader di estrema destra in visita a Washington DC. "Farebbe avanzare molto la sicurezza e la collaborazione tra i nostri Paesi", ha aggiunto.(Di martedì 19 marzo 2019)

RaiNews : #Brasile, strage in una scuola di #Suzano nella regione di San Paolo: almeno 11 morti e 16 feriti. Due adolescenti… - NotizieIN : 'Brasile nella Nato':l'ipotesi di Trump - TelevideoRai101 : 'Brasile nella Nato':l'ipotesi di Trump -