Baseball | Mike Trout contratto record

corrieredellosport

(Di martedì 19 marzo 2019) ANSA, - WASHINGTON, 19 MAR -, 27 anni, considerato il miglior giocatore diin circolazione, sta chiudendo ilpiù ricco nella storia sportiva in Nord America. Il difensore ...

zazoomnews : Baseball per Mike Trout contratto record: 430 milioni di dollari per 12 anni - #Baseball #Trout #contratto #record… - discoradioIT : Baseball, per Mike Trout contratto record: 430 milioni di dollari per 12 anni -