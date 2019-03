liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - Viadalla quarta Commissione legislativa dell’Ars al disegno di legge del governo Musumeci in materia diedilizio e didel. Il provvedimento, che adesso andrà all’esame dell’Aula, impone ai sindaci “l’immediato sgombero e l’interdizi

TV7Benevento : Abusivismo: Ars, via libera a ddl per tutela territorio... - anthonybarbaga2 : Abusivismo, in commissione all’Ars stop alla legge “ferma-ruspe” - rep_palermo : Abusivismo, in commissione all’Ars stop alla legge “ferma-ruspe” [news aggiornata alle 15:42] -