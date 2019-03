TFA Sostegno | puro marketing per i laureati SFP

scuolainforma

(Di lunedì 18 marzo 2019) Per gli insegnantiin Scienze della Formazione Primaria Nuovo Ordinamento, il corso di specializzazione aldidattico rappresenta, in alcuni casi, un approfondimento e, in molti altri, una mera ripetizione di esami già sostenuti. Subiranno l’ennesima preselezione, effettueranno l’ennesimo pagamento per poterla sostenere e si caricheranno, superate tutte le prove, di un costo proibitivo. Si parla di docenti precari, che saranno licenziati, nel migliore dei casi, il 30 giugno di ogni anno.Ennesima selezione per iSFP In alcune università, il costo raggiunge anche i 4000 euro per conseguire 60 CFU. Nessuna agevolazione in base al reddito, nessuna borsa di studio. Si deve contare e gravare sulle famiglie di origine, ancora una volta. Ancora una volta, selezioni su selezioni per un posto di lavoro, la cui remunerazione è al di sotto, e di gran lunga, ...

