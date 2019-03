Sfida sulla flat tax

Sfida di Salvini sulla flat tax : «Va fatta». Di Maio : «No promesse alla Berlusconi» : Nuovo fronte nel governo. Di Maio: ci accorderemo, ma no a promesse alla Berlusconi. Siri (Lega): nell’ultima versione vale 13 miliardi (ma per il Tesoro ne costerebbe 59)

Tennis - Indian Wells Nadal si ritira - niente Sfida con Federer. 'Tornerò sulla terra rossa' : Indian Wells - Era tutto pronto per una semifinale spettacolare tra Rafa Nadal e Roger Federer, ma il maiorchino ha alzato bandiera bianca prima dell'incontro. Il Masters 1000 di Indian Wells vedrà ...

Matteo Salvini - Sfida ai magistrati sulla Diciotti : "Io a testa alta - le accuse loro fantasie : Tra pochi giorni, in aula al Senato, il voto sul processo a Matteo Salvini sul caso Diciotti: i parlamentari sono chiamati a decidere se spedirlo alla sbarra oppure no, così come richiesto dal tribunale dei ministri di Catania, che per la vicenda della Ong ipotizza il reato di sequestro di persona.

Di Battista scomparso da un mese. E Di Maio affronta da solo la Sfida finale sulla Tav contro Salvini : Ma, più probabilmente, come filtra da ambienti vicini a Di Maio, dietro a questo silenzio c'è una questione politica. Con i sondaggi che davano da tempo il M5S in calo di consensi, Di Maio ed i ...

Molino Cosma Sfida i napoletani sulla pizza : La farina è la base della vita stessa. Molino Cosma a San Martino di Lupari, nel Padovano, ne ha fatto

Coppa Italia - al Franchi la Sfida tra Fiorentina e Atalanta : il match sulla Rai : Si preannuncia una due giorni interessante per tutti i calciofili con le due semifinali di andata di Coppa Italia. A Lazio-Milan, in programma questa sera (clicca qui per sapere dove seguirla in Tv), seguirà la sfida di domani, Fiorentina-Atalanta. I viola non vincono il trofeo ormai dal 2001, mentre i bergamaschi sognano di trionfare per […] L'articolo Coppa Italia, al Franchi la sfida tra Fiorentina e Atalanta: il match sulla Rai è stato ...

In costume sulla neve - Calenda Sfida Salvini : Una foto in costume da bagno per sfidare Salvini che non manca di replicare . "Chi l'ha detto che solo i sovranisti , quelli originali, i nostri al massimo mangiano nutella, fanno il bagno nell'acqua ...

Sfida sulla Torino-Lione Salvini prova a dribblare l'appello di Berlusconi : Una citazione che testimonia come si sia riaperto un canale di dialogo forte con il mondo cattolico.

Bce - De Guindos : la vera Sfida dell'Italia è sulla bassa crescita : Roma, 19 feb., askanews, - Il calo dei tassi e dello spread sui titoli di stato dell'Italia 'conferma che quando uno Stato rispetta le regole comuni i suoi sforzi vengono riconosciuti dai mercati', ha ...

Bce - De Guindos : la vera Sfida dell'Italia è sulla bassa crescita : Le agende di politica e economia sono molto diverse. Quando le istituzioni monetaria agiscono sotto l'influenza della prima, corrono il rischio di commettere gravi errori - è il monito del ...

Buffon : “Bonucci e Chiellini sono indispensabili. Sulla Sfida dell’Old Trafford…” : Buffon – A poche ore dal match di Champions contro il Manchester United di Pogba, Gianluigi Buffon ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’ex portiere della Nazionale italiana ha parlato del suo ex compagno di squadra Pogba: “Paul è un ragazzo d’oro, mi fa sempre piacere incontrarlo perché è un campione incredibile. Certo, spero […] L'articolo Buffon: “Bonucci e Chiellini sono indispensabili. Sulla sfida ...

Regionali Abruzzo - Di Maio sulla Sfida M5s-Centrodestra : “Salvini imbarazzato alla conferenza con Berlusconi” : In Abruzzo “c’è un’unica opportunità di cambiamento che è Sara Marcozzi. Dall’altra parte c’è Matteo Salvini, abbastanza imbarazzato nella conferenza stampa con Silvio Berlusconi, e il candidato di Matteo Renzi che è Giovanni Legnini“. Così il vicepremier Luigi Di Maio, lancia la candidata M5s alle elezioni Regionali in Abruzzo di domenica 10 febbraio. Parlando con i cronisti a Roccaraso (L’Aquila), prima tappa ...

Di Maio Sfida Salvini sulla Tav : “Finché saremo noi al governo ci opporremo”. Di Battisti : “La Lega torni con Berlusconi” : «Altro che Tav. Noi finchè staremo al governo ci opporremo a spendere 20 miliardi per la Tav Torino Lione. Con 20 miliardi costruisci 2500 scuole antisismiche per tantissimi alunni». Lo ha detto vicepremier Luigi Di Maio nel corso della sua visita in Abruzzo insieme a Alessandro Di Battista per sostenere la candidature di Sara Marcozzi alla preside...

