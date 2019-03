Olanda | sparatoria a Utrecht | ' diversi feriti'

Olanda - sparatoria ad Utrecht : ci sono feriti - Sky TG24 - : Secondo Sky News, che cita fonti di polizia, alcune persone sarebbero rimaste ferite nel corso di una sparatoria in un tram nella città olandese. Media locali: aggressore in fuga

Olanda - sparatoria su un tram ad Utrecht : numerosi feriti - aggressore in fuga : Colpi di pistola sono stati esplosi su un tram ad Utrecht, in Olanda. Ci sarebbero numerosi feriti, ma l'aggressore è fuggito. Caccia all'uomo in tutta la città per trovare il responsabile della sparatoria. Attivate le unità anti-terrorismo.Continua a leggere