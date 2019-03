Nessun uomo è un' isola | di Dominique Marchais

Sapiens - Mario Tozzi spiega l’uomo e l’ambiente su Rai3 : «Io e Alberto Angela siamo diversi - Nessuna somiglianza con Ulisse» : Mario Tozzi, Sapiens Esplorazione e divulgazione. Sapiens, il nuovo programma del sabato sera di Rai3, utilizzerà un doppio registro con l’obiettivo di informare il pubblico sui legami tra l’evoluzione umana e le questioni ambientali. Il viaggio in otto puntate alla scoperta degli equilibri del Pianeta sarà condotto dal geologo e ricercatore del Cnr Mario Tozzi, che il 16 marzo alle 21.45 tornerà sulla terza rete nello spazio che fu ...

Sapiens - Mario Tozzi spiega l’uomo e l’ambiente su Rai3 : «Io e Alberto Angela siamo diversi - Nessuna somiglianza con Ulisse» : Mario Tozzi, Sapiens Esplorazione e divulgazione. Sapiens, il nuovo programma del sabato sera di Rai3, utilizzerà un doppio registro con l’obiettivo di informare il pubblico sui legami tra l’evoluzione umana e le questioni ambientali. Il viaggio in otto puntate alla scoperta degli equilibri del Pianeta sarà condotto dal geologo e ricercatore del Cnr Mario Tozzi, che il 16 marzo alle 21.45 tornerà sulla terza rete nello spazio che fu ...

Nessun uomo è un'isola - un mondo migliore è ancora possibile : Gli agricoltori della cooperativa Galline Felici in Sicilia, gli architetti, gli artigiani e i rappresentanti eletti delle Alpi svizzere e Voralberg in Austria. Sono solo alcuni di coloro che, in ...

TORINO - UOMO ACCOLTELLATO/ Nessun legame con Stefano Leo : killer resta invisibile : UOMO ACCOLTELLATO in strada a TORINO: inquirenti escludono legame con morte Stefano Leo. Il suo killer resta 'invisibile' ed a piede libero.

Stefania Orlando/ 'Sono stata l'amante di un uomo sposato. Andrea Roncato? Nessun...' : Stefania Orlando risponde alle domande a buio di Vieni da me: dalla relazione con un uomo sposato al rapporto con Andrea Roncato fino alle nozze con Simone.

Niki Lauda - i 70 anni dell’uomo computer che guidava in F1 come Nessun altro : Niki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki Lauda è stato soprannominato il computer. Un po’ troppo ebbe a dire lui. «Mi sembra esagerato definirmi gelido, o come un computer. Sono solo un uomo preciso, controllato, che fa un mestiere preciso e pericoloso, un mestiere che non consente errori». Il pilota austriaco, ...

Nessun uomo vuole essere sposato con sua madre : Se è vero che un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza e tre indizi fanno una prova, la propensione di molte donne a fare da madri ai propri mariti è un modus operandi diffuso e potenzialmente dannoso per entrambi. È un atteggiamento che, inconscio o meno, conduce dritto alla tomba del matrimonio, sia questa per legge o de facto. Questo morbo, oltre a percepirlo tutt’intorno, lo capisco bene perché ogni tanto, quando i ...

Briatore-Gregoraci - l’accordo top secret : “per tre anni dopo la separazione Nessun uomo per Elisabetta” : Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore e quella clausola sui documenti della separazione che salta fuori ad un anno di distanza dalla rottura dell’ex coppia: sarà vero? Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, dopo la separazione, hanno stipulato un accordo top secret che non permette alla calabrese di farsi vedere in giro con altri uomini? Secondo Alfonso Signorini, direttore della rivista ‘Chi’, l’ex manager di F1 ...

Sea Watch - Giorgia Linardi : “Ammissibile il nostro ricorso a corte Ue diritti dell’uomo. Sbarco? Nessuna notizia” : Giorgia Linardi, portavoce in Italia di Sea Watch a Siracusa sull’invio di ricorsi individuali per ognuno dei 47 migranti a bordo della nave, alla corte Europea dei diritti dell’uomo. “I ricorsi sono stati giudicati ammissibili, aspettiamo esito. Ad ora non ci sono pervenute notizie di alcun tipo”, ha detto. L'articolo Sea Watch, Giorgia Linardi: “Ammissibile il nostro ricorso a corte Ue diritti dell’uomo. ...

Sea Watch - Giorgia Linardi : “Ammissibile il nostro ricorso a corte Ue diritti dell’uomo. Sbarcoo? Nessuna notizia” : Giorgia Linardi, portavoce in Italia di Sea Watch a Siracusa sull’invio di ricorsi individuali per ognuno dei 47 migranti a bordo della nave, alla corte Europea dei diritti dell’uomo. “I ricorsi sono stati giudicati ammissibili, aspettiamo esito. Ad ora non ci sono pervenute notizie di alcun tipo”, ha detto. L'articolo Sea Watch, Giorgia Linardi: “Ammissibile il nostro ricorso a corte Ue diritti dell’uomo. ...