huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) "Alla luce dei recenti fatti di cronaca internazionale e del crescente sentimento di sconcerto e timore che ha colto la nostra comunità musulmana chiediamo rispettosamente un Suo intervento pergli uomini e le donne di fede che ogni giorno si riuniscono nei centri islamici per lo svolgimento delle proprie attività congregazionali e religiose". Lo chiede il presidente dell'(Unione delle comunità islamiche in Italia), Yassine Lafram, in una lettera al ministro dell'Interno Matteo. "Come noto - rileva Lafram - le, gli enti associativi e i centri islamici sono impegnati, da sempre, in tutto il territorio nazionale, per l'integrazione dei cittadini di fede musulmana che vengono esposti alle insidie di una propaganda islamofoba e i cui esiti si fanno sempre più pericolosi per la cittadinanza tutta e per i cittadini di fede musulmana ...

tfabiani2 : RT @HuffPostItalia: L'Ucoii scrive a Salvini: 'Moschee a rischio, tutelare la comunità islamica' - alexfoti : RT @HuffPostItalia: L'Ucoii scrive a Salvini: 'Moschee a rischio, tutelare la comunità islamica' - HuffPostItalia : L'Ucoii scrive a Salvini: 'Moschee a rischio, tutelare la comunità islamica' -