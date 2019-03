huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) "Io sono d'accordo sul fatto che la Gran Bretagna debbaare l'Unione Europea.con un 'no', ma queste sono questioni tecniche cheo a loro. Il punto è che ilhae ilè sovrano: no ad un secondo referendum sulla Brexit". Mentre la Lega di governo sta cercando una posizione sulla Brexit che tenga contodelle indicazioni del premier Giusepppe Conte, in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì prossimi a Bruxelles, Andrea Crippa, coordinatore federale dei giovani del Carroccio, ha già le idee chiare. Ce le racconta, parlandoci della convention dei giovani sovranisti che sta organizzando a Roma il 29 marzo prossimo al Roma Life Hotel, in pieno centro, prenotata una sala da 500 posti."Ma mi sa che saremo di più... Ci sarannoi giovani dello Ukip", dice Crippa in referimento alla convention ...

sadape54 : RT @HuffPostItalia: 'Il popolo ha votato: Londra lasci l'Ue anche con un no deal. Assolutamente no a un secondo referendum' - HuffPostItalia : 'Il popolo ha votato: Londra lasci l'Ue anche con un no deal. Assolutamente no a un secondo referendum' - LelladeiTrinci : @Mimmo82879684 @fattoquotidiano @Annegarden4 Perche' questo astio? Io non ho votato 5* ma in questi giorni, ascolta… -