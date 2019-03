Greta mangia pane in plastica e frutta fuori stagione E i social si scatenano

ilgiornale

(Di lunedì 18 marzo 2019) Lei è la ragazza del momento. Treccine, viso pulito e 800mila follower su Instagram. La sua protesta del venerdì (#Fridaysforfuture) a difesa dell'ambiente ha smosso centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo e ormai non si fa che parlare diThunberg. L'attivista svedese si è presa la scena pubblica sul cambiamento climatico e da giorni è sulle prime pagine di tutti i giornali.Tutto molto bello. C'è anche però chi contesta la giovane svedese e ne sottolinea alcuni aspetti controversi. Secondo Andreas Henriksson, noto giornalista d"inchiesta svedese, spiegavano Gli occhi della Guerra, "lo sciopero scolastico altro non era che parte di una strategia pubblicitaria più ampia per lanciare il nuovo libro della madre di". Secondo il quotidiano conservatore Weltwoche, invece, "la ricerca da parte dei media più critici ha dimostrato, tuttavia, che il suo successo è dovuto in ...

Corriere : La foto (falsa) utilizzata per attaccare Greta - ElvioVDeMatteis : Ma veramente dobbiamo parlare di questo #mappet del sistema? La foto di Greta Thunberg che mangia cibo confezionat… - RamorAmoroso : RT @linomeschieri: stormi di idioti che analizzano ogni dettaglio della bambina greta, quello che mangia, le treccine, il cuffiotto cosa na… -