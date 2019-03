Fisco | nel 2018 recuperati oltre 16 mld | +11%

Cile - via al piano 2019 del Fisco. Web - frodi e sommerso nel mirino : L'economia digitale: si parla anche di influencer Il rapporto evidenzia come in Cile le vendite effettuate tramite e-commerce nel corso del 2017 hanno raggiunto i 4 miliardi di dollari e, secondo le ...

Dalla Spagna : «Neymar è nei guai. Il Fisco lo mette nel mirino» : TORINO - Il pessimo periodo di Neymar non sembra avere fine. Dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare gli ottavi di finale contro il Manchester United e dopo aver visto il suo PSG eliminato ...

Fisco : Mef - nel 2018 entrate tributarie +1.7% a 463 mld : Nel 2018 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica sono pari a 463.296 milioni di euro con un +1,7%

Fisco - rimborsi IVA più veloci nel 2018 : media 82 giorni : Lo rende noto il Ministero dell'Economia sulla base delle statistiche pubblicate dal Dipartimento delle Finanze , sottolineando come nell'ultimo biennio non sia stato necessario richiedere ...

Fisco - l'Agenzia dell entrate di entra nella tessera sanitaria : evasione - tutte le spese svelate : Grandi novità sul fronte delle spese sanitarie: quelle trasmesse al sistema della tessera sanitaria, da questo momento in poi, potranno essere consultate online per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia delle entrate. Come spiega il ministro dell’Economia, sull

Fisco - scatta l'ora dei controlli Fatture elettroniche nel mirino : Arriva la fase più dura: quella dei controlli. Il Fisco si prepara a mettere sotto i raggi x le Fatture elettroniche. Dopo la scadenza del 18 febbraio, termine ultimo per i contribuenti per inviare al Sistema di interscambio le e-Fatture, si passa alle verifiche. Il Fisco dovrà affrontare una sfida abbastanza gravosa: sono stati già inviati 228 milioni di documenti e, come sottolinea il Sole 24 Ore, sono almeno 2,3 milioni gli operatori che ...

Amazon premiata dal Fisco Usa : 11 - 2 miliardi di utili e zero tasse pagate nel 2018 : Grazie agli incentivi e agli sgravi fiscali consentiti dal sistema americano, il gigamte dell’e-commerce ha ottenuto addirittura un “tax credit” pari a 129 milioni di dollari. Lo sostiene l'Institute for Taxation and Economic Policy (Itep), think tank normativo fiscale, confermato dal Washington Post, giornale di proprietà di Bezos...

Debutta il nuovo FiscoOggi : nel 2018 l'hanno scelto 4 milioni di lettori : Al via il nuovo FiscoOggi , il giornale ufficiale dell' Agenzia delle Entrate , che dopo 17 anni di servizio, si rinnova e cambia look, innovando sui contenuti per rispondere sempre meglio agli ...

Fisco - Cgia : nel 2019 lavoreremo per pagare le tasse fino al 4 giugno : In seguito all'aumento della pressione fiscale, che secondo il ministero dell'Economia nel 2019 è destinata ad attestarsi al 42,3% , +0,4 rispetto all'anno scorso, , si sposta di un giorno, al 4 giugno, il cosiddetto "tax freedom day" , il giorno di liberazione dal Fisco. Il ...

Fisco : Salvini - nel 2019 Irpef al 23% per dipendenti : Quello dell'alleggerimento della pressione fiscale è senza dubbio uno dei cavalli di battaglia di Matteo Salvini e dunque della Lega, ormai da anni, al centro della campagna elettorale oltre che del ...