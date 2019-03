11enne in bici investito a Roma | è grave

ansa

(Di lunedì 18 marzo 2019), 18 MAR - Un ragazzino di 11 anni in sella a unaè stato investo ieri alla periferia di. E' accaduto in via Monfortani, all'angolo con via di Torrevecchia. L'è stato trasportato ...

narmamamma : RT @Antincivili: Roma, 11enne travolto in bici: è grave In un giorno solo altri 13 feriti - Antincivili : Roma, 11enne travolto in bici: è grave In un giorno solo altri 13 feriti - romasulweb : Monte Mario: ragazzino in bici investito da un'auto grave 11enne -