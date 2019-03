Torino | Sesso e droga con un 14enne | arrestata

blogo

(Di domenica 17 marzo 2019)Una donna di 42 anni residente nella Provincia diè statadai carabinieri di Leini con l’accusa di atti sessuali con un minore e cessione di stupefacente. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Ivrea, la donna ha avuto dal dicembre 2017 al gennaio del 2019 una relazione con un, amico della figlia. E non è tutto, perché oltre ad aver fattocon il minore, la signora ha consumato con lui delle sostanze stupefacenti.Ragazzina di 13 anni costretta dalla madre ad avere rapporti sessuali con anziani Una 13enne è stata trovata in auto con un 60enne: l’avrebbe portata in un ovile per farecon altri uomini con il beneplacito della mamma(e) con uné stato pubblicato su ...

Geodanilo73 : @QuartoGrado @a_meluzzi altra donna violenta minorenne : - Geodanilo73 : altra donna ha rapporti con minore : - infoitinterno : Torino, sesso e droga con l'amico della figlia 14enne: arrestata 42enne -