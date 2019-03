Simone Biles ruggisce al rientro : la Regina vince in Coppa del Mondo a Stoccarda : La Campionessa Olimpica e del Mondo non ha avuto problemi a demolire la concorrenza, il duello con Aliya Mustafina non è sostanzialmente esistito: la Zarina ha concluso addirittura al quinto posto , ...

Ginnastica - Simone Biles ruggisce al rientro : la Regina vince in Coppa del Mondo a Stoccarda - Mustafina quinta : Simone Biles è tornata più splendida che mai e ha dominato la Deutscher Pokal, seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica artistica riservata al concorso generale individuale. La Reginetta della Polvere di Magnesio ha scelto Stoccarda per il suo debutto stagionale, nella città tedesca che ospiterà i Mondiali a ottobre abbiamo assistito all’ennesimo show della più grande di tutti i tempi che ha giganteggiato senza dover strafare ...

Champions League Pallavolo – Super Igor in trasferta : Stoccarda ko 1-3 : Champions League: la Igor brilla in Germania, 3-1 allo Stoccarda nell’andata dei quarti di finale. Giovedì 21 il ritorno al PalaIgor di Novara, serviranno due set per passare il turno La Igor Gorgonzola Novara torna dalla Germania con una preziosissima vittoria. Nell’andata dei quarti di finale della CEV Volleyball Champions League, le azzurre di Massimo Barbolini Superano per 3-1 l’Allianz MTV Stuttgart, lasciando per ...

Volley : Champions Femminile - Novara a Stoccarda ipoteca la qualificazione : IL TABELLINO- ALLIANZ MTV STUTTGART - IGOR GORGONZOLA Novara 1-3, 19-25, 24-26, 25-19, 20-25, ALLIANZ MTV STUTTGART: Wilhite 7, Mc Cage 12, Schaefer 7, Kastner 4, Rivers 16, Tapp 7, Koskelo, L,, Cesar,...

Volley femminile - Champions League 2019 : Novara inarrestabile! Stoccarda sconfitto 3-1 a domicilio nell’andata dei quarti di finale : È ufficiale: Novara in Champions non sbaglia mai! La formazione allenata da Massimo Barbolini, impegnata questa sera nell’andata dei quarti di finale della massima competizione europea di Volley femminile, ha conquistato il settimo successo consecutivo imponendosi con il risultato di 3-1 (25-19; 26-24; 19-25; 25-20) sul campo dello Stoccarda. Vittoria di fondamentale importanza per la compagine piemontese, che ha dimostrato di non ...

LIVE Stoccarda-Novara 1-3 volley femminile - Champions League 2019 in DIRETTA : importantissima vittoria delle piemontesi! : Comincerà questa sera la fase ad eliminazione DIRETTA della Champions League di volley femminile: in campo Novara che affronterà il match di andata in casa dello Stoccarda. Le tedesche sono state ripescate per l’accesso ai quarti dopo aver concluso seconde il proprio girone con 12 punti alle spalle delle turche del Vakifbank. Le piemontesi, invece, hanno dominato il loro gruppo conquistando 6 vittorie su altrettante partite giocate e senza ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Novara superfavorita contro Stoccarda - Egonu e compagne per vincere in Germania : Novara è stata molto fortunata in occasione del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 di Volley femminile, le piemontesi hanno pescato lo Stoccarda cioè l’avversario sulla carta più debole e più agevole da affrontare. Le ragazze di Massimo Barbolini scenderanno in campo questa sera (ore 19.00) alla SCHARRArena contro la compagine tedesca che proverà a sfruttare al meglio il calore del proprio pubblico ma che è ...

Stoccarda-Novara volley femminile - Champions League oggi (12 marzo). Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si aprirà questa sera con la partita tra Stoccarda e Novara il tabellone dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di volley femminile. La formazione piemontese sarà impegnata in Germania contro la temibile compagine tedesca con l’obiettivo di conquistare un successo che semplificherebbe notevolmente il cammino in vista della sfida di ritorno. Nel girone eliminatorio Paola Egonu e compagne hanno realizzando un percorso netto, ...

CEV Volleyball Champions League – L’Igor sfida Stoccarda : quarti di finale di fuoco - in campo anche Imoco e Savino Del Bene : Champions League: è l’ora dei quarti di finale! Martedì Igor in Germania contro lo Stoccarda, mercoledì Savino Del Bene e Imoco affrontano le corazzate Fenerbahce ed Eczacibasi Istanbul. Tutti i match live su DAZN Entra definitivamente nel vivo la CEV Volleyball Champions League. Da martedì 12 marzo si disputano i quarti di finale della più importante manifestazione continentale e tra le otto squadre ancora in corsa ce ne sono ben ...

Bundesliga - 6-0 del Bayern al Wolfsburg. Il Borussia piega a fatica lo Stoccarda : TORINO - Vittoria con goleada del Bayern Monaco sul Wolfsburg , 6-0, nella 25ª giornata di Bundesliga . Successo anche per il Borussia Dortmund su un coriaceo Stoccarda, 3-1, mentre il Lipsia , ...

Bundesliga : Dortmund in crisi trova la Stoccarda : Il Dortmund in crisi di risultati, maltrattato dal Tottenham e raggiunto dal Bayern, ha un compito facile con lo Stoccarda per tornare al successo, ne ha ottenuto uno in otto gare da febbraio,. ...

Pronostico Borussia Dortmund vs Stoccarda - Bundesliga 09-03-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi Borussia Dortmund-Stoccarda, 25^Giornata Bundesliga, Sabato 9 Marzo ore 15:30Borussia Dortmund / Stoccarda / Bundesliga / Analisi – Nel match valevole per la 25^Giornata della Bundesliga, in scena al Signal Iduna Park di Dortmund, il Borussia ospita lo Stoccarda. I padroni di casa, dopo aver sorpreso nella prima parte di stagione stanno vivendo un periodo di flessione, che li ha portati a farsi agganciare in cima ...