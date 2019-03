Paura per Ospina | sviene in campo

Napoli - Paura per Ospina : trasportato in ospedale : paura al San Paolo per le condizioni di David Ospina . Il portiere del Napoli al 41' della sfida contro l' Udinese è stato costretto ad uscire dal campo in barella dopo essersi accasciato ...

Paura per David Ospina - il portiere si accascia in campo : aveva battuto la testa oltre mezz’ora prima : Paura per il portiere del Napoli David Ospina che dopo essersi infortunato alla testa in uno scontro di gioco a inizio gara, al 41′ si è accasciato ed è stato trasportato fuori dal campo in barella. Il giocatore, dalla prima impressione, sembra comunque cosciente. L'articolo Paura per David Ospina, il portiere si accascia in campo: aveva battuto la testa oltre mezz’ora prima sembra essere il primo su Meteo Web.

