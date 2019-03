Gol e spettacolo | l' Inter vince il derby e sorpassa il Milan

L’Inter vince il derby dello spettacolo - Gol ed emozioni : sorpasso al terzo posto dei nerazzurri sui cugini [FOTO] : 1/32 Massimo Paolone/LaPresse ...

Giorgia Goldini a Beinasco con lo spettacolo "Gold Show" : la storia la decidono gli spettatori : Che non puoi davvero sapere come andrà fino all'ultimo secondo… Puoi trovarci dentro pezzi di altri spettacoli, qualcosa di improvvisato, qualcosa di nuovo, qualcosa di vecchio e qualcosa di blu, ...

CEV Challenge Cup - Che spettacolo la Saugella Monza : vittoria al Golden Set e pass per la finale : La cronaca in breve. Primo set. Break determinato della Saugella Monza, che si porta prima sul 6-1 e successivamente sul 10-2, con Adams, due ace per l'americana, e Orthmann ad essere incisive. ...

CEV Challenge Cup – Che spettacolo la Saugella Monza : vittoria al Golden Set e pass per la finale : Challenge Cup: gioia Saugella Monza al Golden Set, è finale! Il Volero Le Cannet si arrende dopo oltre due ore di battaglia. Ora le turche dell’Aydin La Saugella Monza è in finale della CEV Challenge Cup 2018-19! Alla prima partecipazione assoluta a una competizione internazionale, le brianzole si regalano una serata densa di emozioni, al termine della quale straripa la felicità per l’obiettivo raggiunto. Ci sono voluti 11 set ...

Lunapark Atalanta - nerazzurri in formato Europa : 3 Gol - talento e spettacolo - Fiorentina ko in un match emozionante : L’Atalanta supera 3-1 la Fiorentina in rimonta: i ragazzi di Gasperini giocano un grande match rimontando lo svantaggio e rilanciandosi in zona Europa League L’Atalanta che tanto aveva impressionato per l’intero arco del campionato, sembrava essersi spenta nelle ultime settimane. Prima la netta sconfitta in casa contro il Milan, poi il ko in trasferta con il Torino ed infine il 3-3 di Coppa Italia contro la Fiorentina. Tre gare senza ...

Empoli-Parma 3-3 : Gol - Var e spettacolo : Succede di tutto al Castellani: 3-3 ricco di gol e spettacolo, il pari però serve poco a entrambi. Parte meglio l'Empoli, Sepe salva su Farias,, eppure passa il Parma: al 13' schema da calcio piazzato,...

Coppa Italia - Fiorentina-Atalanta 3-3 : Gol e spettacolo al Franchi : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Gol, emozioni, rimonte spettacolari e occasioni a ripetizione. La ...

Risultati Europa League diretta live : Gol Callejon - Napoli spettacolo : Risultati Europa League – Dopo le gare delle 18.55 che hanno visto il successo dell’Inter in trasferta e la sconfitta della Lazio contro il Siviglia, continua il programma valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, adesso in campo il Napoli contro lo Zurigo. La competizione è diventata fondamentale per la squadra di Carlo Ancelotti che punta ad alzare un trofeo in stagione, prima del match qualche ora ...

Golf – ISPS Handa World Super 6 Perth : la 3ª edizione con una nuova formula che favorisce lo spettacolo : Eurotour: a Perth una nuova formula che favorisce lo spettacolo. Manassero, Migliozzi e Bergamaschi all’ISPS Handa World Super 6 Perth L’European Tour rimane in Australia per la disputa dell’ISPS Handa World Super 6 Perth (14-17 febbraio), terza edizione di uno dei tornei innovativi con formula particolare che tende a favorite lo spettacolo, organizzato in collaborazione tra European Tour e PGA Tour of Australasia che si disputa al Lake ...

Da Piatek a… Quagliarella - Vieri show : “Atalanta spettacolo - i Gol di Fabio in azzurro servono ora. Inter? Sarà al top” : L’ex attaccante italiano ha parlato a 36o gradi della situazione del calcio italiano, soffermandosi su alcuni punti importanti L’arrivo di Piatek al Milan e la crisi dell’Inter, passando per la convocazione di Fabio Quagliarella in Nazionale e l’Atalanta dei record di Gasperini. Spada/LaPresse Temi trattati e analizzati da Bobo Vieri nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, nel corso ...

Mondiali slittino – Che spettacolo le italiane : Lanthaler d’oro nel sinGolo femminile - sul podio anche Pinggera : Lanthaler oro, Pinggera argento: doppietta azzurra nel singolo femminile, Italia padrona ai Mondiali di Latzfons Latzfons applaude le regine italiane. Evelin Lanthaler è la nuova campionessa mondiale di singolo femminile nello slittino naturale e accanto a lei sul podio c’è Greta Pinggera, detentrice del titolo iridato che stavolta si è dovuta arrendere alla compagna di squadra. Una fantastica doppietta, tutto sommato attesa ...

Risultati NBA – Spettacolo Golden State contro gli Hornets - ko per Nets e Clippers : Golden State sbanca la Bankers Life Fieldhouse, bella vittoria di Curry e compagni: ok anche HorNets, Celtics, Nuggets e Hawks Nella notte cinque sono stati i match disputati sui parquet dei palazzetti della regoular season NBA. Tra gli altri Risultati da segnalare, va sottolineata la vittoria di Golden State in trasferta contro i Pacers. I Warriors vincono l’undicesima partita di fila e si confermano leader della classifica della ...

Dzeko è tornato - ma l’Atalanta pareggia - Gol e spettacolo in Serie A : Un’Atalanta straordinaria risale dall’inferno (0-3) fino al pareggio, grazie ad un Gomez favoloso e ad un Castagne che a sinistra

Chievo-Fiorentina - che partita! Gol e spettacolo - colpo grosso con il brivido per i viola [FOTO] : 1/28 Foto LaPresse ...