Ginnastica | Simone Biles ruggisce al rientro | la Regina vince in Coppa del Mondo a

(Di domenica 17 marzo 2019)è tornata più splendida che mai e ha dominato la Deutscher Pokal, seconda tappa delladel2019 diartistica riservata al concorso generale individuale. La Reginetta della Polvere di Magnesio ha scelto Stoccarda per il suo debutto stagionale, nella città tedesca che ospiterà i Mondiali a ottobre abbiamo assistito all’ennesimo show della più grande di tutti i tempi che ha giganteggiato senza dover strafare più di tanto. La statunitense ha festeggiato al meglio i 22 anni compiuti giovedì e ha trionfato col totale di 58.800: incontenibile al volteggio (15.400), estremamente solida alle parallele (14.300, 6.0), un po’ imprecisa alla trave (14.200, 6.3) e poi la solita proverbiale stoccata al corpo libero (14.900, 6.5 il D Score con un decimo di penalità).La Campionessa Olimpica e delnon ha avuto problemi a demolire la concorrenza, il ...

