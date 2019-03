Formula 1 | gli orari delle repliche del GP d' Australia

Formula1 Australia Bottas : "Mai cosi forte"; Hamilton : "Devo migliorare" : Stupito e stupefacente Bottas dopo il suo successo nel GP inaugurale della stagione, in Australia. Il finlandese della Mercedes ha dominato la gara, realizzando anche il giro veloce e intascando così ...

Formula 1 - lo sfogo di Vettel : "La Ferrari deve essere migliore di così" : un Vettel sorpreso quello nelle interviste post qualifica: sette decimi da Hamilton sono un distacco importante, soprattutto inaspettato. Che i test invernali a Barcellona avessero pronosticato un ...

Formula 1 - inizia il Mondiale 2019 : gli orari del primo Gp e tutte le informazioni : Appassionati di Formula 1 pronti all'alzataccia per seguire in diretta la partenza sul circuito dell'Albert Park di...

Formula 1 - Hamilton dopo la pole al GP Australia : 'Non pensavo fossimo migliorati così' : "Abbiamo cercato di ottimizzare il bilanciamento, da Barcellona a qui abbiamo fatto un grande miglioramento di assetto e sembra aver funzionato, non ci aspettavamo questa differenza di prestazione". ...

Formula1 Australia - Vettel resta sereno : "Miglioreremo per la pole" : Non fanno drammi i ferraristi dopo le libere del GP di Melbourne in cui sono stati staccati dalle Mercedes, con Vettel 5° e Leclerc 9° alla fine della seconda sessione. Il tedesco appare tranquillo: "...

Formula 1 - Vettel : "Ferrari migliorata rispetto al 2018 - vogliamo interrompere il dominio Mercedes" : Dalle parole ai fatti. Sebastian Vettel è uno che non ci sta a perdere e suona la carica nella conferenza stampa di Melbourne , prima del GP di Australia , appuntamento inaugurale della Formula 1: "...

Morte Charlie Whiting – La Formula Uno omaggia lo storico race director : i messaggi di cordoglio [GALLERY] : Da Verstappen ad Hamilton: la Formula Uno omaggia Charlie Whiting, morto nelle prime ore di questa mattina a causa di un’embolia polmonare La Morte improvvisa di Charlie Whiting ha lasciato a bocca aperta tutti gli appassionati del motorsport. Il race director del campionato mondiale di Formula Uno, al via tra tre giorni in Australia, è deceduto a causa di un’embolia polmonare a soli 66 anni nelle prime ore della mattina. La ...

Formula 1 - gli orari del GP d'Australia in tv : Cronaca, foto, video esclusivi e sondaggi per non farvi perdere nulla dalla prima gara della stagione in Australia. Dalla conferenza piloti all'ultimo giro della gara, non vi faremo perdere nemmeno ...

Calendario Formula 1 : le date e gli orari di tutti i Gran Premi del 2019 : La Formula 1 sta per scaldare i motori in vista della stagione 2019. Il Mondiale 2018 aveva confermato Hamilton e la Mercedes davanti a tutti, con Ferrari e Vettel costretti ad inseguire. Negli ultimi ...

Formula 1 - storia del GP d'Australia : gli anni '90 nel segno di Damon Hill : Down Under, in tutti i sensi. La storia del GP d'Australia si è ribaltata a metà anni '90. Fino al 1995 chiudeva la stagione, dal 1996 la apre, salvo qualche eccezione. A mettere il marchio sull'...

Raggi : "Roma pronta ad accogliere i bolidi di Formula E" : iniziato il countdown, il 13 aprile torna in Italia il Campionato ABB FIA Formula E .Roma e' pronta ad accogliere i bolidi elettrici che si sfideranno sul circuito cittadino dell'Eur". Cosi' su Fb la ...

"La proposta di autonomia dei porti Formulata da Toti è sbagliata" : Aldilà dell'evidente disegno politico di mettere le mani sull'unica parte di economia ligure che , proprio perché non governata dalla regione , continua a funzionare ed ad essere in attivo, la ...

