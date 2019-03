Concorsi FS | ECHA | EPSO | CRI | inoltro domande entro aprile

Blastingnews

(Di domenica 17 marzo 2019) Attualmente sono in atto numerosi bandi di concorso pubblico da parte delle Ferrovie dello Stato Italiane, l'Agenzia chimica europea, l'Ufficio europeo di selezione del personalee la Croce Rossa Italiana, per l'assunzione di vari profili professionale da collocare presso le proprie strutture. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa in effetti si tratta.Bandi di concorsoIl Gruppo FS seleziona nuove risorse diplomate da assegnare in un percorso formativo professionalizzante per operatori specializzati manutenzione infrastruttura in RFI S.p.A. tramite le Direzioni Territoriali Produzione (DTP) di AN, BO, CA, FI, MI, RM e VE. I candidati devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:diploma quinquennale nel ramo tecnico come elettronica ed elettrotecnica, informatica, telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia, costruzione ...

