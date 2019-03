Atletico-Barca donne | record pubblico

L' Atletico sconfitto - il Barca ringrazia : ROMA, 16 MAR - La sconfitta di Torino contro la Juve ha avuto straschichi pesanti per L'Atletico Madrid che ha subito un altro ko a pochi giorni di distanza dall'eliminazione in Champions. Questa ...

L' Atletico sconfitto - il Barca ringrazia : ANSA, - ROMA, 16 MAR - La sconfitta di Torino contro la Juve ha avuto straschichi pesanti per L'Atletico Madrid che ha subito un altro ko a pochi giorni di distanza dall'eliminazione in Champions. ...

Liga - i risultati della 27giornata : Atletico Madrid ok - 1-0 al Leganes. Barça ok : L' Atletico Madrid archivia la pratica Leganes e punta la Juventus. Ai Colchoneros basta un gol di Saul Niguez nel secondo tempo per vincere la gara. Quinto gol stagionale per l'ex Rayo , che fulmina ...

Calciomercato : Balotelli al Marsiglia - Morata all'Atletico - Boateng al Barça : Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha ammesso alla Gazzetta dello Sport di essere in partenza per la Catalogna per la conclusione della trattativa. L'ormai ex trequartista ...