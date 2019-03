A cena in metro…anche a Roma si può!

laragnatelanews

(Di domenica 17 marzo 2019)Quante volte avete visto nei film scene dintiche cene o uscite tra amiche viaggiando comodamente in metro?A New York, Parigi o Berlino è cosa di ordinaria amministrazione, la sera del fine settimana eleganti signore varcano i tornelli con tacchi e cappotto per arrivare tranquille e senza stress a destinazione. Aè possibile? Diciamo che per alcune zone si, per esempio seguendo il tragitto della metro A vogliamo prestare attenzione ad una zona in particolare: San Giovanni. La zona è stata bloccata dai lavori della metro C per un lungo periodo, ma finalmente via La Spezia ha ripreso luce ( e anche un po’ di traffico). Proprio su questa linea vi voglio suggerire alcuni punti dove poter mangiare (siache pranzo) arrivando comodamente con la metro e senza pensare al parcheggio.FERMATA : PONTE LUNGOVinum Est di Paolo Abbondanza – Via Gino Capponi 36/38 ...

