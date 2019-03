Traffico Roma del 16-03-2019 ore 09 | 30

romadailynews

(Di sabato 16 marzo 2019) VIABILITÀSABATO 16 MARZOORE 8:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE A NORD EST DELLA CAPITALE SULLA VIA PALOMBARESE: RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA E DA VIA MARCO SIMONE BIVIO CON LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE DI COLLEVERDE. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ANCHE SULLA STESSA NOMENTANA BIS AL BIVIO CON LA VIA PALOMBARESE. PER IL RESTO ILSI PRESENTA NELLA NORMA SULLE STRDE DELLA CAPITALE, SENZA PARTICOLARI DISAGI. ALLA CAMILLUCCIA IN VIA MARIO FANI SI STA SVOLGENDO LA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DELL’ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DELLA SCORTA DI ALDO MORO. POSSIBILI I DISAGI IN ZONA. IN CENTRO IN VIA DI RIPETTA, TRA VIA BORGHESE E VIA DEL CLEMENTINO, LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE FINO ALLE 17,30. DEVIATE DIVERSE LINEE BUS. CHIUSA DA IERI PER IL CEDIMENTO DEL ...

