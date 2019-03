Serie B | Spezia vince a Benevento

Serie B : Perugia e Spezia - colpi da playoff : Dopo l'anticipo tra Pescara e Cosenza , 1-1,, la Serie B nel 29° turno registra i preziosi colpi esterni, in chiave playoff , di Perugia e Spezia . E' crisi invece per il Benevento, al terzo k.o. ...

Serie B Spezia - Marino : «La squadra non deluderà con il Benevento» : LA Spezia - Atteso dalla trasferta di Benevento , il tecnico dello Spezia Pasquale Marino esordisce così in conferenza stampa: 'Ultimamente abbiamo vissuto un leggero calo, pagando le partite ...

Serie B - 28^ giornata : diretta live – al via il secondo tempo - Padova in vantaggio a La Spezia [FOTO] : 1/29 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie B Spezia-Livorno - non omologato il risultato : ROMA - Il risultato di Spezia - Livorno non è stato ancora omologato dal Giudice Sportivo, pertanto non sono nemmeno stati assegnati i tre punti ai liguri, che al Picco si erano imposti con il ...

Video/ Pescara Spezia - 2-0 - : highlights e gol della partita - Serie B - : Video Pescara Spezia , 2-0,: highlights e gol della partita , giocata all'Adriatico per la 27giornata della Serie B. Tre punti pesanti per i delfini.

Serie B : Perugia-Salernitana 3-1 - Pescara-Spezia 2-0 : In attesa che la 27 a giornata di B si completi domani con Livorno-Benevento, nel pomeriggio si sono giocate due partite: Perugia-Salernitana e Pescara-Spezia . Ecco come sono andate. perugia-...

Serie B : non omologato 3-0 Spezia-Livorno : ROMA, 28 FEB - Spezia-Livorno , posticipo della 7/a giornata di ritorno del campionato di Serie B, non è stata omologata dal giudice sportivo che ha fatto sapere di aver "ricevuto dal Livorno ...

PRONOSTICI Serie B / Scommesse e quote : Spezia favorito a Carpi - 25giornata - : PRONOSTICI SERIE B: quote e Scommesse sulle partite della 25giornata che saranno in programma oggi, sabato 23 febbraio. Le nostre favorite per i 7 match.