Rai 2 | a Sulla via di Damasco Francesco e le sfide della Chiesa

Toto Cutugno come Al Bano Carrisi : sulla stessa lista nera del governo ucRaino : Al Bano Carrisi evidentemente non bastava. Adesso anche Toto Cutugno è finito nella "lista nera" dell'Ucraina. Questa volta è stato un parlamentare ucraino, Viktor Romanyuk, a chiedere di vietare l'ingresso del cantante nello Stato. Tra l'altro adesso risulta cancellato anche il suo concerto program

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : come vederli in tv gratis e in chiaro. Orari e programma sulla Rai : I Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico si disputeranno a Saitama (Giappone) dal 20 al 23 marzo. La rassegna iridata concluderà una fantastica stagione riservata alla nobile arte sul ghiaccio e si preannuncia grande spettacolo in terra nipponica con i migliori atleti che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie, tutti i big che si sono messi in luce tra Grand Prix, Four Continents ed Europei cercheranno di eseguire i migliori ...

Toto Cutugno sulla lista nera dell’UcRaina come Al Bano : ‘Amico di Putin’ : E siamo a due: dopo aver vietato l’ingresso nel paese ad Al Bano (che ancora si chiede perché), adesso l’Ucraina ha chiuso i battenti anche di fronte a Toto Cutugno, fresco reduce della seconda edizione di Ora o mai più che l’ha visto nel ruolo di giudice. Il cantautore spezzino – che ha reinterpretato il suo successo più grande anche in cinese – potrebbe finire sulla lista nera del governo di Kiev in virtù del suo ...

USA - 70 milioni di persone sulla tRaiettoria di un potente “ciclone bomba” : attesi venti da uragano - tanta neve - inondazioni e tornado : Un feroce ciclone bomba porterà presto venti da uragano, condizioni di blizzard e la minaccia di inondazioni su un’ampia fascia degli USA. Un ciclone bomba si forma quando si verifica un rapido calo di pressione, di almeno 24hPa in 24 ore in un processo noto come bombogenesi. L’enorme tempesta invernale dovrebbe sferzare le aree che includono le Montagne Rocciose, le Pianure centrali e settentrionali e l’Upper Midwest con condizioni di blizzard ...

“Minaccia alla sicurezza” - Al Bano sulla lista nera dall’UcRaina : Il nuovo pericolo per Kiev si chiama Al Bano. Il ministero della Cultura dell'Ucraina ha aggiunto il suo nome all'elenco delle persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale ucraina. Ed è probabilmente la sua "vicinanza" a Mosca a non piacere all'ex paese sovietico. Va ricordato che nel 2017 il Leone di Cellino San Marco era volato a Budapest per esibirsi in un concerto molto speciale, alla presenza di diversi capi di Stato, ...

Roma - auto contro guardRail sulla Cassia : morto 30enne : Incidente mortale sulla Cassia ieri poco dopo le 22 in prossimità del civico 1961 . Coinvolto un solo autoveicolo, Daihatsu, che si è schiantato sul guardrail . Il conducente, un ragazzo italiano di ...

Nel tRailer di Skam Italia 3 su TIMVision luci e ombre su Eleonora - anticipazioni sulla stagione più attesa (video) : Skam Italia 3 è certamente la stagione più attesa. I fan della rivoluzionaria serie, basata sul format norvegese, sono rimasti sorpresi quando TIMVision ha rilasciato nuovo materiale inedito in vista del nuovo ciclo di episodi. Dopo il teaser e l'annuncio del debutto, fissato per l'11 marzo, poche ore fa la piattaforma ha pubblicato un nuovissimo trailer di Skam Italia 3. La protagonista è lei, Eleonora Sava, che come la sua versione ...

Auto urta contro un tir e finisce contro il guardRail sulla Lecce-Gallipoli : 1 morto : Un uomo è morto sulla Statale 101 tra Lecce e Gallipoli a bordo della sua utilitaria dopo aver prima urtato contro un camion e poi aver impattato contro il guardrail. Inulti i soccorsi: è deceduto sul colpo. I vigili del fuoco hanno trovato il cadavere riverso sulla destra, con le gambe nell'abitacolo e il busto verso l'esterno.Continua a leggere

Porto-Roma di Champions League - in tv anche sulla Rai. Formazioni ufficiali : Arbitro: Cuneyt Cakir, Turchia, In tv : Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport 252 Champions League, il tabellone degli ottavi ROMA, DI FRANCESCO SI GIOCA TUTTO - Una partita da tutto o niente quella di ...

Framing John Delorean : il tRailer del film sulla vera storia dell'uomo che ha progettato l'auto di Ritorno al futuro : ... e nel 1973 si mise in proprio per fondare la Delorean Motor Company , che produsse la futuristica e problematica Delorean DMC-12 , l'auto resa celebre in tutto il mondo da Roger Zemeckis grazie alla ...

F1 : il logo ‘Mission Winnow’ tornerà sulla Ferrari dal GP del BahRain : Il logo ‘Mission Winnow’ tornerà sulla livrea della Ferrari SF90: nonostante l’indagine condotta dal Dipartimento federale della salute dell’Australia e dal Dipartimento di salute e servizi umani dello Stato di Victoria volta a verificare il rispetto delle leggi vigenti sul controllo del tabacco e sulla relativa pubblicità, come riportato dal sito f1grandprix.motorionline.com, dal prossimo Gran Premio del Bahrain si tornerà al punto di ...

M5s - di guai - ne ha combinati assai. Ma sulla Rai ha tradito più di tutto : di Enzo Marzo Molti si stanno interrogando sul perché il M5s stia perdendo precipitosamente il consenso degli elettori. Anche noi abbiamo dato risposte assai severe. Critica liberale nella furia della polemica è arrivata a definire i 5stelle incompetenti, ignoranti, inesperti, inconsistenti e persino imbroglioni (vedi la truffa delle votazioni interne prive di alcun controllo esterno e la burla delle “deroghe” sui princìpi dichiarati fondanti). ...

F1 - la Ferrari non abbandona Mission Winnow : il logo tornerà sulla SF90 già in occasione del Gp del BahRain : Il direttore della comunicazione di Phillip Morris ha fatto sapere che il logo Mission Winnow non comparirà sulla livrea della Ferrari solo per il Gp d’Australia L’assenza dello sponsor Mission Winnow sulla livrea della Ferrari sarà circoscritta solo al Gp d’Australia, il logo infatti tornerà al suo posto già in occasione della seconda gara stagionale, in programma in Bahrain. AFP/LaPresse A rivelarlo è il direttore ...

Porto-Roma - come vederla in tv e streaming. C’è la diretta sulla Rai gratis e in chiaro : Manca sempre meno al match tra Porto e Roma: dal 2-1 dell’Olimpico ci si trasferisce all’Estadio Do Dragao, per il ritorno di una sfida che vale tanto per entrambe le formazioni in questo ritorno degli ottavi di Champions League. La sfida è tra due squadre che, nei rispettivi campionati, stanno passando momenti simili e diversi: il Porto ha appena perso la prima posizione nella Primeira Liga a causa della sconfitta per 1-2 nello ...