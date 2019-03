' I musulmani ci invadono' | strage in diretta sul web Le vittime sono 49

ilsecoloxix

(Di sabato 16 marzo 2019) 'Un attacco in Nuova Zelanda - si scrive - potrebbe portare all'attenzione la verità sull'assalto alla nostra civiltà, ma anche che nessun luogo al mondo è sicuro, che gli invasoriin tutte le ...

lacittanews : «I musulmani ci invadono»: strage in diretta sul web - BIADEA1975 : “I musulmani ci invadono” La strage nelle moschee trasmessa in diretta web @LaStampa - zazoomnews : “I musulmani ci invadono”. La strage nelle moschee trasmessa in diretta web - #musulmani #invadono”. #strage… -