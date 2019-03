Demi Lovato sull’overdose e il fallimento dei 7 anni da sobria | “Avevo bisogno di

Selena Gomez e Demi Lovato hanno commentato un video throwback postato da Miley Cyrus : Queens The post Selena Gomez e Demi Lovato hanno commentato un video throwback postato da Miley Cyrus appeared first on News Mtv Italia.

Demi Lovato ha rinunciato all euro amore per non ricadere nella dipendenza da alcol e droghe : Demi Lovato , lo scorso 5 marzo, ha messo la parola fine alla sua storia con il fondatore della maison "Enfants riches déprimés", Henry Alexander Levy. I due si erano conosciuti alcuni anni fa in una ...

Demi Lovato ha detto addio a Henry Levy «per non riprendere la cattiva strada»

Demi Lovato ti ispirerà con questo gesto per se stessa dopo la fine della relazione con Henry Levy : <3

Demi Lovato torna a cantare in pubblico per la prima volta dall'overdose (video) : Quasi otto mesi dopo l'overdose che l'ha ridotta in fin di vita la scorsa estate, Demi Lovato torna a cantare in pubblico per la prima volta. La popstar, ancora alle prese con un percorso di recupero della sua sobrietà, è stata avvistata in una discoteca di Los Angeles: la Lovato ha partecipato ad un dj set del gruppo Emo Nite a Los Angeles martedì 5 marzo e non si è limitata ad ascoltare musica e ballare. Dopo mesi di silenzio, infatti, ...

Demi Lovato e Henry Levy si sarebbero lasciati : A dicembre, la cantante aveva confermato la relazione

Ecco come Ariana Grande sta sostenendo Demi Lovato anche se non te ne sei accorto : BFF goal

Demi Lovato è tornata in riabilitazione a sette mesi dall'overdose per la polemica social su 21 Savage? : La sua assenza dai social non sarebbe solo il frutto di un episodio di bullismo, ma dipenderebbe dal fatto che Demi Lovato è tornata in riabilitazione a sei mesi dall'overdose che l'ha ridotta in fin di vita. Secondo il sito americano The Shade Room, una fonte vicina alla cantante avrebbe confermato che la Lovato è stata ricoverata in una clinica di riabilitazione alle Hawaii poco dopo un episodio in rete che l'ha spinta a cancellare i suoi ...

Bebe Rexha ha difeso Demi Lovato - dopo le critiche che hanno costretto la cantante a lasciare Twitter : "Siete disgustosi"

Demi Lovato si cancella da Twitter : troppi insulti per aver riso sui meme dedicati a 21 Savage : Colpita da critiche continue e persistenti via Twitter, Demi Lovato alla fine ha deciso di cancellare il suo profilo dal popolare social netowork domenica 3 febbraio. La popstar aveva scritto che trovava divertenti i meme su 21 Savage, un rapper di origini inglesi e dominicane arrestato lo stesso giorno con l'accusa di immigrazione clandestina e ora a rischio deportazione, ma il popolo della rete non ha reagito bene e l'ha sommersa ...

Demi Lovato ha cancellato il suo accont Twitter - dopo le polemiche seguite a un suo commento : C'è chi l'ha attaccata troppo sul personale

Demi Lovato si tatua il cane scomparso : «Ti amerò per sempre» : Succedeva circa tre anni e mezzo fa. Provata da un dolore ...

Demi Lovato si tatua Buddy - cane scomparso - il video : 26enne cantante americana, Demi Lovato ha pubblicato sui social l'ultimo tatuaggio di casa. Il volto dell'amatissimo Buddy, cagnolino scomparso nel 2015 dopo l'attacco di un coyote.«Grazie @_dr_woo per l'incredibile ritratto del mio angelo Buddy». «RIP @DemiseBuddy. Ti amerò sempre e non ti dimenticherò mai», ha scritto la Lovato, tornata a sorridere dopo il terribile 2018 che l'ha vista ricoverata e ad un passo dal decesso. L'estate ...