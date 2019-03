Clima | fave e asparagi già sui mercati | effetti ‘finta’ primavera

meteoweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019) Glidei cambiamentitici o anche semplicemente di una variabilita’ stagionale che sta diventando quasi una regola non sono piu’, ormai, una novita’ in agricoltura. Ma quest’anno la ‘finta’ha fatto si’ che le primizie siano decisamente in anticipo: per esempio, a Roma si vendono gia’ il carciofo romanesco, le fragole e gli agretti; le primesono gia’ raccolte nel Lazio con quasi un mese di anticipo; in Puglia i piselli hanno accelerato di due settimane e sono pronti al consumo; nel Veneto glisono maturati oltre 10 giorni prima del normale, e sui banchi del mercato di Campagna Amica a Roma gli agricoltori vendono prodotti che ci si aspetta di trovare piu’ avanti nella stagione: con appunto fragole, carciofo romanesco e agretti, anche le zucchine e le erbe spontanee.E’ quanto emerge ...

