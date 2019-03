Brevetti | Apple perde contro Qualcomm | dovrà pagare 31 milioni di dollari

tgcom24.mediaset

(Di sabato 16 marzo 2019)31didi danni aper la violazione diriguardanti una tecnologia che consente agli iPhone, dal modello 7 in poi, di connettersi rapidamente a ...

AppleNews_it : RT @RaiNews: La #Apple dovrà pagare 31 milioni di dollari di danni per la violazione dei brevetti di una tecnologia di proprietà del produt… - stupronato : RT @RaiNews: La #Apple dovrà pagare 31 milioni di dollari di danni per la violazione dei brevetti di una tecnologia di proprietà del produt… - luciobrunetti1 : RT @RaiNews: La #Apple dovrà pagare 31 milioni di dollari di danni per la violazione dei brevetti di una tecnologia di proprietà del produt… -