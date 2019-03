Allegri | «Il Napoli può arrivare a 90 punti | domani ci serve una vittoria»

Allegri : «A Napoli senza l’incomprensione tra Szczesny e Chiellini non prendiamo nemmeno quel gol» : A cena con Agnelli Conferenza stampa di Allegri alla vigilia di Juventus-Udinese. «Io e Andrea Agnelli? Tutte le cose che sono state scritte, dalle mie dimissioni ai litigi col presidente direi che eravamo su Scherzi a Parte. Altrimenti o io e il presidente ci facciamo curare da dottori seri o qualcosa non torna. Perché due persone come me e il presidente, credo mediamente intelligenti, dopo 5 anni che stanno insieme e stanno lavorando e con la ...

Dimissioni Allegri - il tecnico ad un passo dall’addio prima di Napoli-Juventus : Dimissioni Allegri – Il giorno dopo la vittoria del San Paolo è di quelli dolci per la Juventus. I bianconeri mettono la definitiva pietra tombale sul campionato, legittimano uno scudetto che quest’anno forse come non mai non è stato messo in discussione. Perfino nell’anno dei 102 punti di Conte il campionato era rimasto vivo almeno […] L'articolo Dimissioni Allegri, il tecnico ad un passo dall’addio prima di Napoli-Juventus proviene ...

Napoli-Juventus - Allegri : “Perso l’ordine dopo il cartellino rosso a Pjanic” : NAPOLI JUVENTUS 1-2 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria contro il Napoli: “Nel secondo tempo mi sono addormentato, dovevo togliere Pjanic subito dopo l’ammonizione. Poi è arrivata la seconda e lì abbiamo perso l’ordine. Loro hanno avuto forza, il San Paolo […] L'articolo Napoli-Juventus, Allegri: “Perso ...

Napoli-Juve - a tutto Allegri : “Meret rosso giusto. Futuro? Dobbiamo parlarci” : Napoli-Juve, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni dei cronisti per commentare l’incontro “Mi sono addormentato, avrei dovuto togliere Pjanic subito dopo l’ammonizione. Purtroppo c’è stata la seconda, abbiamo perso ordine e lo stadio li ha spinti. Abbiamo difeso, Insigne ha sbagliato il rigore e la partita è finita lì“. Massimiliano Allegri ha esordito così ai microfoni di ...

Napoli-Juve - Allegri fa discutere : “l’espulsione di Meret ci sta - l’arbitro ha arbitrato una buona partita” : Successo per la Juventus nella gara di campionato contro il Napoli, ecco le dichiarazioni di Allegri ai microfoni di Sky Sport: “dovevo togliere prima Pjanic, dopo l’espulsione abbiamo perso ordine, abbiamo avuto anche occasioni per l’1-3. L’espulsione di Meret? A norma di regolamento ci sta, l’arbitro ha arbitrato una buona partita, abbiamo sbagliato molti passaggi, siamo stati imprecisi, quando siamo rimasti ...

Il Napoli domina contro la Juventus - solo l’inesistente espulsione di Meret regala la vittoria ad Allegri : lezione di calcio di Ancelotti [FOTO] : 1/43 Cafaro/LaPresse ...

Napoli-Juventus 0-0 La Diretta Ancelotti conferma Milik e Allegri recupera Ronaldo : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo di Napoli è infatti in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti ad inizio stagione indicata come la partita ...

Napoli-Juventus 0-0 La Diretta Ancelotti conferma Milik e Allegri recupera Ronaldo : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo di Napoli è infatti in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti ad inizio stagione indicata come la...

Napoli-Juventus - le ultimissime : ancora un dubbio per Allegri : Napoli-Juventus, ultimissime dal campo di gioco. Allegri e Ancellotti a minuti scioglieranno gli ultimi dubbi di formazione in vista del big-match delle 21:30 del San Paolo. La grande novità tra i bianconeri riguarda l’assenza di Dybala dalla formazione titolare. L’argentino dovrebbe infatti essere sostituito dall’azzurro Bernardeschi, chiamato ad occupare la corsia di destra dell’attacco bianconero. […] More

Napoli-Juventus formazioni ufficiali - Allegri sorprende tutti : Dybala out : NAPOLI JUVENTUS formazioni ufficiali – Si avvicina, sempre di più, la partita di domani sera tra il Napoli e la Juventus, al San Paolo, che dopo tanto tempo potrebbe non valere il campionato. La Juventus, in vetta, sembra ormai avere lo Scudetto in mano, agli uomini di Carlo Ancelotti servirebbe un autentico miracolo per ribaltare […] More

Prima il Napoli e poi la Champions - Allegri e la Juve si giocano il futuro : Stasera il posticipo al San Paolo: Ronaldo recuperato, Dybala a rischio panchina. L'allenatore bianconero: «In palio due terzi di scudetto, dopo l'Atletico parlerò con Agnelli»

Convocati Juventus - per la trasferta di Napoli Allegri ne chiama ventuno : Convocati Juventus – Ecco la lista dei giocatori Convocati da mister Massimiliano Allegri in vista della sfida di domani sera contro il Napoli. Il tecnico livornese porta con sè in trasferta ventuno giocatori. Convocati Juventus – La lista completa 1 Szczesny 2 De Sciglio 3 Chiellini 4 Caceres 5 Pjanic 7 Ronaldo 10 Dybala 12 […] More

Allegri gioca Napoli-Juventus : 'Dopo l'Atletico critiche ingiuste' : Alla vigilia dell'attesissima sfida di campionato contro il Napoli, in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha affrontato numerosi temi: le critiche dopo la sconfitta con l'Atletico,...

Allegri : A Napoli sfida spartiacque : TORINO, 2 MAR - La partita di domani contro il Napoli è "uno spartiacque importante", una partita "che vale molto per lo scudetto: ci giochiamo due terzi ddel titolo". Così Massimiliano Allegri, alla ...