Uomini e donne - la trans Guendalina Rodriguez e la bomba sul cavaliere Andrea Dal Corso : "Potrei rovinarlo" : bomba trans su Uomini e donne. A uscire allo scoperto è Guendalina Rodriguez, transessuale salito alla ribalta per una presunta love story con l'ex milanista Niang e che ha ammesso di frequentare il cavaliere del Trono Classico Andrea Dal Corso, ex Temptation Island e soprattutto protagonista di un

Uomini e Donne : Roberta del Trono Over replica alle critiche dopo lo schiaffo a Riccardo : Uomini e Donne Trono Over: Roberta Di Padua replica alle critiche dopo lo schiaffo a Riccardo Guarnieri Roberta Di Padua al Trono Over è stata spesso chiamata al centro dello studio da Maria De Filippi per parlare dei suoi sentimenti per Riccardo Guarnieri. La sua frequentazione con il cavaliere, iniziata con i migliori propositi, non […] L'articolo Uomini e Donne: Roberta del Trono Over replica alle critiche dopo lo schiaffo a Riccardo ...

Uomini e Donne - Roberta e lo schiaffo a Riccardo. Il vero motivo : perché l'ha brutalizzato : La dama del Trono Over di Uomini e Donne Roberta Di Padua ha spiegato il perché dello schiaffo dato a Riccardo Guarnieri in un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. La donna ha spiegato di aver reagito impulsivamente per la troppa delusione. Infatti una settimana prima si era recata a Tar

Anticipazioni Uomini e donne : Manetti potrebbe rientrare nel programma per Gemma : Giorgio Manetti e Gemma Galgani hanno ripreso a far sognare il pubblico di Uomini e donne dopo anni dalla loro separazione. La coppia ha chiuso la relazione da anni ormai, ma sono in molti a pensare che lei non abbia mai definitivamente archiviato i sentimenti per il "Gabbiano". E sebbene non siano mancati i flirt, non ultimo quello con Rocco Fredella, la sensazione è che la torinese non sia davvero interessata ai cavalieri conosciuti di recente ...

Uomini e Donne - parla Guendalina Rodriguez : "Sono una trans ed escort - conosco bene Andrea dal Corso. Finto etero" : Colpo di scena nell'intricato post-scelta di Teresa Langella. Abbiamo potuto vedere in questi giorni che i rapporti con il ragazzo che avrebbe voluto vedere al suo fianco, Andrea dal Corso, sono degenerati in seguito al rifiuto della scelta dell'ex tronista napoletana. Entrambi si sono presentati a Uomini e Donne per provare a chiarire e ripartire da zero ma le tensioni sono rifiorite e la situazione è nuovamente ...

Uomini e Donne - Angela Nasti al magazine : 'Giulia Cavaglià non conta - io più sensibile' : Da quando Lorenzo, Luigi, Ivan e Teresa hanno fatto la loro scelta, il Trono Classico di Uomini e Donne ha tre nuovi protagonisti: il magazine della trasmissione, nel suo numero uscito il 15 marzo, ha voluto concentrare la sua attenzione sulle due ragazze che siedono sulla poltrona rossa da qualche settimana. Angela Nasti, in particolare, ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti sulla collega Giulia Cavaglià: la napoletana, infatti, ...

Uomini e Donne : Angela da del 'montato' a Davide - lui abbandona il trono : Ultimo appuntamento, per questa settimana, con il trono Classico di Uomini e Donne. La puntata si è destreggiata tra una coppia formatasi durante La Scelta andate in onda in prima serata, poche settimane fa, e i nuovi tronisti e i loro corteggiatori pronti a dare il tutto per tutto per conquistare la propria anima gemella. Vediamo insieme cosa è successo. Ivan e Sonia ritornano in studio, per la prima volta, come coppia Per la prima volta, da ...

Uomini e Donne - ora Guendalina rompe il silenzio : "Sono una trans e faccio l'escort. Io e Andrea ci conosciamo bene" : Andrea Dal Corso è sicuramente uno dei personaggi (dello showbiz) del momento. Dopo essersi fatto conoscere a Temptation Island Vip e dopo la (breve) frequentazione con Martina Sebastiani, è approdato a Uomini e Donne per corteggiare la bella Teresa Langella. I due sono sembrati fin da subito affiatati e fra litigi e baci hanno concluso il percorso insieme. Peccato, però, che il giorno della scelta, Andrea Dal Corso le abbia rifilato un bel ...

NATALIA PARAGONI/ Uomini e Donne : 'Sono contenta per Ivan e Sonia ma voglio Andrea' : NATALIA PARAGONI torna da Andrea Zelletta e ai microfoni di Uomini e Donne Magazine dice: 'Sono sicura che in questo momento mi sceglierebbe'.

Uomini e Donne - Ivan e Sonia a gonfie vele dopo la scelta (VIDEO) : Baci, carezze e grande armonia. Si presentano così Ivan e Sonia nello studio di Uomini e Donne dopo la scelta dell'ex tronista spagnolo avvenuta due settimane fa nel terzo e ultimo speciale trasmesso da Canale 5. La neo-coppia è stata invitata in studio per raccontare come prosegue la relazione.Sorridente e mano nella mano con la sua fidanzata Ivan ironicamente dice: "Mi sembra di essermi portata un'altra ragazza a casa! E' tutta la ...

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino/ Uomini e donne - video : 'Sembrava una morta e...' : Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, Uomini e donne, video: 'Sembrava una morta e invece a casa...' e su Natalia confida.....

Uomini e Donne news - Angela Nasti si svela : commento su Giulia Cavaglia : news Uomini e Donne, Angela Nasti senza filtri: le parole su Giulia Cavaglia Angela Nasti ha rilasciato un’intervista al nuovo numero di Uomini e Donne magazine. La tronista di 19 anni ha parlato della sua collega di trono, ovvero Giulia Cavaglia. Le due sono apparse una completamente diversa dall’altra sin dal primo momento. Oltre alla […] L'articolo Uomini e Donne news, Angela Nasti si svela: commento su Giulia Cavaglia ...

Uomini e Donne : diretta puntata del 15 marzo - scatta la passione tra Andrea e Federica : Oggi, 15 marzo 2019, andrà in onda un nuovo appuntamento dedicato al Trono Classico di Uomini e Donne, l'ultimo della settimana. Protagonisti della puntata di oggi saranno i due protagonisti Giulia e Andrea, oltre che a due ospiti speciali dopo la scelta dell'ultima edizione: Ivan Gonzales e Sonia Pattarino....Continua a leggere

Uomini e donne - Roberta : "Io delusa e arrabbiata - ma provo ancora qualcosa di forte per Riccardo" : Attraverso le pagine del magazine ufficiale di Uomini e donne, Roberta Di Padua ha spiegato perché nella puntata di martedì scorso ha rifilato uno schiaffo a Riccardo Guarnieri, con il quale ha deciso di chiudere dopo un weekend trascorso insieme a Taranto e dopo che lui ha ballato in studio con l'ex Ida Platano:Non sto molto bene, proprio ora pensavo che ormai è una settimana dall’ultima volta che sono partita per Taranto con un grande ...