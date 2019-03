Trovati con la droga in auto | nei guai due giovani orvietani

Coppia di coniugi Trovati in casa senza vita : U na Coppia di anziani è stata trovata senza vita in un'abitazione a Lamezia Terme. A scoprire i corpi dei due coniugi,, 82 anni lui e 79 lei, è stato il figlio che, trovandosi fuori regione per ...

Soldi falsi 'fatti in casa' : coppia in manette - Trovati con 90mila euro : Un uomo ed una donna sono stati arrestati a Orta di Atella, nel casertano: producevano in un appartamento banconote false...

Cagliari - Alessandro scomparso con i suoi due bambini : sono stati riTrovati : sono stati rintracciati a bordo di un autobus l'uomo di 36 anni, Alessandro Mura, ed i suoi due figli di 10 e 11 anni, che il 20 febbraio erano usciti di casa ad Assemini (Cagliari), senza fare più rientro. Il padre e i piccoli stanno bene, ma non si conoscono i motivi di questa fuga improvvisa.Continua a leggere

Cagliari - uomo scomparso con i suoi due bambini : sono stati riTrovati : sono stati rintracciati a bordo di un autobus l'uomo di 36 anni, Alessandro Mura, ed i suoi due figli di 10 e 11 anni, che il 20 febbraio erano usciti di casa ad Assemini (Cagliari), senza fare più rientro. Il padre e i piccoli stanno bene, ma non si conoscono i motivi di questa fuga improvvisa.Continua a leggere

A Melegnano - in provincia di Milano - sono stati Trovati diversi graffiti razzisti contro una famiglia che ha adottato un giovane senegalese : Lunedì mattina a Melegnano, in provincia di Milano, una coppia di coniugi che ha adottato un giovane senegalese ha trovato per la seconda volta in una settimana dei graffiti razzisti nell’androne del proprio palazzo. Era successo la prima volta l’11

Ciampino - Trovati ordigni della Seconda guerra mondiale - chiuso l'aeroporto : l'aeroporto romano di Ciampino è stato chiuso per consentire la rimozione di alcuni ordigni risalenti alla Seconda guerra mondiale, trovati durante i lavori di manutenzione dei piazzali di sosta degli ...

Asiago - coniugi 80enni e la figlia Trovati morti. Ipotesi omicidio-suicidio : “Li ha avvelenati”. I due biglietti : “Maledetti” : Un biglietto con la scritta “maledetti“, l’altro trovato nel cestino: “La pagherete tutti. Dio vi giudicherà. Maledetti”. Parte da questi due pezzi di carta la ricostruzione degli inquirenti, impegnati a capire cosa è successo nella villetta di contrada Pennar ad Asiago, provincia di Vicenza, dove lunedì mattina la Polizia locale ha trovato i cadaveri di Italo e Ubaldina Marzaro, rispettivamente di 85 e 83 anni, e ...

Asiago - uccide i genitori e si toglie la vita : Trovati due biglietti con scritto 'Maledetti' : Due biglietti: uno con la scritta 'Maledetti' e l'altro, lasciato in un cestino 'La pagherete tutti. Dio vi giudicherà. Maledetti'. Sono stati trovati nella villetta di contrada Pennar ad Asiago, dove ...

Asiago - coniugi e figlia 43enne Trovati morti : forse omicidio e suicidio - s'indaga : E' accaduto lunedì 4 febbraio ad Asiago, in località Pennar nel vicentino. Nel pomeriggio sono stati ritrovati senza i vita i corpi di due anziani e la loro figlia nell'abitazione dove vivevano. Le vittime, Lino Marzaro di 85 anni, la moglie Ubaldina di 83 e la loro figlia Silvia di 43, sono state ritrovate dai vigili del fuoco che erano intervenuti dopo essere stati allarmati dalla polizia locale su segnalazioni dei vicini di casa. Sul posto i ...

Asiago - coniugi e figlia Trovati morti : 23.33 Una coppia di anziani coniugi (85 anni lui, 83 lei) insieme alla figlia di 43 anni,originari di Mirano (VE) sono stati trovati morti nella loro casa per le vacanze sull'Altopiano di Asiago (VI). Il rinvenimento è avvenuto da parte dei Vigili del fuoco,allerati da alcuni parenti che non avevano notizie da qualche giorno. Indagano i Carabinieri di Vicenza:ipotesi più plausibile è omicidio-suicidio. Sarebbe stata la figlia a uccidere i ...

Asiago - coppia di coniugi Trovati morti in casa insieme alla figlia : Asiago, coppia di coniugi trovati morti in casa insieme alla figlia A chiamare i soccorsi i vicini che non avevano notizie della famiglia da qualche giorno. Le vittime, residenti a Mirano, erano sull'Altopiano per trascorrere un periodo di vacanza Parole chiave: ...

Asiago - coppia di coniugi Trovati morti in casa insieme alla figlia - : A chiamare i soccorsi i vicini che non avevano notizie della famiglia da qualche giorno. Indagini in corso per risalire alle cause dei decessi

Coniugi e figlia Trovati morti ad Asiago : ANSA, - VICENZA, 4 FEB - Una coppia di Coniugi anziani e la figlia sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione, ad Asiago, Vicenza,. Sul decesso sono in corso indagini, ma al momento si ...

Vicenza - coppia di coniugi e la figlia Trovati morti in un appartamento : Tragica scoperta ad Asiago, nella provincia di Vicenza. Tre persone di un unico nucleo familiare, una coppia di coniugi e la loro figlia, sono state trovate morte all'interno di un'abitazione. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti.Continua a leggere