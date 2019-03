Strangola la moglie e si uccide | i corpi trovati uno sopra l' altro Si stavano separando

Aggredisce la moglie e tenta di Strangola rla : Finisce in manette con la pesante accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni gravi e violenza privata proprio la sera prima della Festa della Donna. E' stato l'intervento dei carabinieri a evitare ...

Siena - un 90enne Strangola e uccide la moglie e tenta il suicidio lanciandosi nel fiume : Una terribile tragedia familiare si è consumata questa mattina a Poggibonsi, nel senese, intorno alle sette, dove un uomo di 90 anni ha strangolato sua moglie, una 82enne, nel sonno, e poi ha tentato di togliersi la vita. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'uomo ha dichiarato agli inquirenti di non aver avuto il coraggio di farla finita. Subito dopo aver compiuto il misfatto ha tentato di gettarsi nelle acque del fiume Staggia. ...