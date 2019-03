Sci | Svizzera vince gara a squadre

Sci alpino - Coppa del Mondo Soldeu 2019 : la Svizzera vince il Team Event - Italia eliminata dalla Germania ai quarti : La Svizzera prosegue nel suo trend positivo nella specialità e, dopo le Olimpiadi di PyeongChang 2018 e i Mondiali di Are 2019, vince anche il Team Event delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino di Soldeu (Andorra). La gara che si disputa con un tabellone tennistico prevede sfide in parallelo quattro contro quattro (con due atleti uomini e due donne) che portano fino alla finale. Gli elvetici (Aline Danioth, Ramon Zenhaeusern, Wendy ...

Svizzera : riviste al ribasso stime creScita PIL nel 2019 : Il governo svizzero taglia la crescita del PIL del 2019 all'1,1% dall'1,5%. Le ultime stime della Segreteria di stato dell'economia attribuisce il downgrade al rallentamento della crescita globale e tedesca in particolare. Ricevi aggiornamenti su PIL Lasciaci la tua e-mail: Sì No Ho letto e acconsento l' informativa sulla ...

Sci Alpino – Universiadi di Krasnoyarsk - alla Svizzera il primo oro della competizione : alla Svizzera il primo oro alle Universiadi di Krasnoyarsk: Zippert vince il superG, Andreis 22simo. Smaldore 23ª tra le donne Va alla Svizzera la prima medaglia d’oro delle Universiadi che si sono aperte a Krasnoyarsk, in Russia. Lukas Zippert si è imposto nel supergigante maschile con il tempo di 57″04 davanti al ceco Tomas Klinsky, in ritardo di 20 centesimi, bronzo all’altro elvetico Yannick Chabloz a 29 centesimi. Di ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : doppietta svizzera nella discesa femminile. Quinta Sofia Pizzato : doppietta svizzera nell’ultima gara che chiude i Mondiali Juniores di sci alpino della Val di Fassa. nella discesa femminile il successo è andato a Juliana Suter, che ha chiuso con il tempo di 1’23”91, precedendo di 15 centesimi la connazionale Noemie Kollie, che ha conquistato la medaglia d’argento. Terzo posto e medaglia di bronzo per l’austriaca Lisa Grill, staccata di 66 centesimi dalla vincitrice. In quarta ...

Svizzera - morto uno degli Sciatori travolti dalla valanga. Gli amici sulla pista filmano la slavina : il boato poi la fuga : E’ morta una delle persone che erano rimaste ferite a causa della valanga caduta sulle piste da sci a Crans-Montana, in Svizzera. Lo ha fatto sapere la polizia del canton Vallese, spiegando che si tratta dello sciatore che era rimasto gravemente ferito, un francese di 34 anni. Le ricerche sono nel frattempo state interrotte, mentre non risultano dispersi o altre vittime. Un video, realizzato da uno sciatore che si trovava sulla pista, ha filmato ...

