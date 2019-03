Roma | fiamme avvolgono bus a piazzale Clodio | danneggiata auto in sosta

Paura sull’A1 altezza nord di Roma : bus in fiamme con a bordo scolaresca : Roma – Attimi di Paura per una scolaresca in gita diretta a Firenze. Il pullman turistico su cui viaggiavano, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco intorno alle 15.30 sull’autostrada A1, direzione nord, all’altezza del km 551, poco prima della stazione di servizio Mascherone nei pressi di Fiano Romano, a nord di Roma. Sul posto sono immediatamente intervenute due squadre e due autobotti del comando dei Vigili del ...

Roma - ancora cassonetti in fiamme. Raggi : 'Questi episodi non ci fermano' : ancora cassonetti incendiati a Roma. L'ultimo episodio è avvenuto difronte all'abitazione della presidente del IV Municipio, Roberta Della Casa, in largo Antonio Beltramelli, zona Tiburtina. Sul posto ...

Roma - fiamme in negozio via Satrico : evacuato palazzo : Un incendio di grosse dimensioni è divampato ieri sera, poco dopo le 23, nel magazzino esterno del negozio 'Casa & co' di via Satrico, nel quartiere Appio Latino. Le fiamme altissime sono state ...

Fiamme in canneto Roma - trovato cadavere : ANSA, - Roma, 26 FEB - Fiamme nella notte in un canneto nei pressi di via Casal Bertone a Roma. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso, è stato trovato il corpo di una ...

Roma : trovato corpo esanime in canneto in fiamme a Casal Bertone : Roma – Il cadavere di un uomo, non ancora identificato e’ stato rinvenuto dai Vigili del fuoco questa notte all’1 circa in via di Casal Bertone 91, durante lo spegnimento di un incendio scoppiato in un canneto adiacente la ferrovia. L’uomo, da una prima ricostruzione, potrebbe essere un senza fissa dimora. Sul posto sono intervenuti la Polizia Scientifica il reparto Volanti e la Polfer. Indagini in corso. L'articolo Roma: ...

Rugby - Top 12 2019 : nell’anticipo show del Calvisano a Roma - battute le Fiamme Oro : Ennesimo show del Calvisano che non si ferma: nell’anticipo del sabato della quindicesima giornata la capolista si impone anche su un campo difficile come quello di Roma, battendo per 31-13 le Fiamme Oro. Oggi in programma anche la sfida tra Viadana e Mogliano, domani tutti gli altri incontri. Fiamme Oro-Calvisano 13-31 Marcatori: p.t. 24’ cp Biondelli (3-0), 25’ m. Van Zyl tr Pescetto (3-7), 28’ cp Biondelli (6-7), 34’ cp Pescetto ...

Roma : auto in fiamme dopo rifornimento - grave una 29enne : Roma – E’ rimasta gravemente ustionata una ragazza italiana di 29 anni. L’incendio è avvenuto dopo il rifornimento di Gpl ad un distributore nei pressi di Genzano. La causa potrebbe essere una sigaretta accesa. La donna è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. La fuga fiammata si è sviluppata con la vettura in marcia e la conducente dell’auto è terminata fuori strada. ...

Roma - in fiamme ex direzione Alitalia : 22.48 fiamme nella vecchia sede del centro direzionale Alitalia alla Magliana. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Le fiamme sono visibili sul tetto da centinaia di metri di distanza e si avverte l'acre odore di bruciato nella zona. Lo stabile, ora in disuso, fino a pochi anni fa ospitava il Centro elaborazione dati della compagnia aerea. Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco di Roma con autobotti,chilometriche, e ...

Roma - ancora un bus in fiamme : Incendio su un bus che stava rientrando in rimessa , la notte scorsa poco prima dell'una, a Roma. Il rogo, fa sapere Atac, si è sviluppato per ragioni ancora da accertare. A bordo non c'erano ...