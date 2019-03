Napoli | con l' Arsenal c' è da vendicarsi Ma occhio ad Aubameyang

Napoli - Ancelotti : 'Con Arsenal sfida difficile - ma molto affascinante' : 'sfida difficile ma molto affascinante per noi, per la società e per i nostri tifosi'. Così il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, commenta il sorteggio dei quarti di finale di Europa League dove gli ...

Genoa e Chievo prima delle due sfide del Napoli con l’Arsenal : Sette partite Sette partite ad aprile che quindi non potrà essere un dolce dormire per il Napoli di Ancelotti. Gli azzurri avranno nel doppio confronto con l’Arsenal i momenti clou del mese. Si giocherà l’11 aprile a Londra e il 18 a Napoli. Di giovedì. Quindi Napoli-Atalanta non potrà essere giocata il sabato come il resto del campionato (la domenica è Pasqua). È molto probabile che Napoli-Atalanta venga quindi posticipata al ...

Il Napoli e la tradizione negativa con le inglesi da sfatare - Ancelotti : "Sfida affascinante" : Sorteggio poco favorevole per il Napoli : ai quarti di Europa League, come si sa, c'è l' Arsenal , squadra che gli azzurri hanno incontrato nella Champions League 2013/14, con una vittoria per parte. ...

Napoli - alta tensione al Plebiscito : contatto tra polizia e manifestanti : alta tensione ai Cavalli di Bronzo, dove la polizia ha bloccato il corteo di studenti e antagonisti che puntavano al Plebiscito. Un gruppo di attivisti dei centri sociali si sarebbe...

Napoli - alta tensione al Plebiscito : scontri tra polizia e manifestanti : alta tensione ai Cavalli di Bronzo, dove la polizia ha bloccato il corteo di studenti e antagonisti che puntavano al Plebiscito. Un gruppo di attivisti dei centri sociali si sarebbe...

Europa League - il Napoli pesca male : quarti con l'Arsenal - poi una spagnola : Dopo aver eliminato il Salisburgo nel doppio confronto agli ottavi, la formazione azzurra attende la squadra che affronterà ai quarti dal sorteggio di Nyon. Oltre al Napoli di Carlo Ancelotti,...

Sorteggio Europa League - sfortuna Napoli : è finale anticipata contro l’Arsenal : E dopo gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League, con la Juve che ha beccato gli olandesi dell’Ajax, si è da poco concluso anche il Sorteggio di Europa League. Napoli sfortunato, l’avversaria è l’Arsenal. Una sorta di finale anticipata, dunque. Era una delle due squadre, insieme al Chelsea, che la squadra di Ancelotti avrebbe preferito evitare, o quantomeno non incontrare subito. Ma è un banco di prova ...

Europa League - sorteggio sfortunato per il Napoli : quarti contro l'Arsenal : NYON - Sarà l'Arsenal l'avversario del Napoli nei quarti di Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi a Nyon. Gli azzurri giocheranno in trasferta la gara di andata l'11 aprile, ...

Sorteggio Europa League - urna amara : il Napoli contro l'Arsenal Diretta dalle 13 : Dopo aver eliminato il Salisburgo nel doppio confronto agli ottavi, la formazione azzurra attende la squadra che affronterà ai quarti dal Sorteggio di Nyon. Oltre al Napoli di Carlo Ancelotti, hanno ...

Sorteggi Champions ed Europa League : la Juve pesca l'Ajax - Napoli con l'Arsenal : Nei quarti di finale di Champions League la Juventus affronterà gli olandesi dell'Ajax, con la prima sfida che si terrà ad...

NBA - Paul George e il - secondo - ritorno da ex a IndiaNapolis : 'È sempre speciale' : Giocare a Indianapolis sarà sempre diverso rispetto alle altre partite di regular season per Paul George. Anche la seconda volta, dopo che la sfida del dicembre 2017 è un ricordo che il n°13 vuole ...

Salvini torna a Napoli : 'Contro la camorra l'impegno di tutti' : 'La sicurezza a Napoli? Metto a disposizione uomini, mezzi, telecamere, poliziotti e interventi di ordine pubblico. Certo non posso fare in qualche mese quello che non si è fatto in decenni. Torno per ...

Il Concerto di Pasqua 2019 alla Basilica dello Spirito Santo di Napoli : Napoli, 15 marzo 2019 – “Dalle tenebre alla sua ammirabile luce” è il titolo del Concerto di Pasqua 2019 che l’Associazione Culturale Noi per Napoli rappresenterà 14 aprile 2019 alle h.18.30, giorno della Domenica delle Palme, presso la Basilica dello Spirito Santo in Via Toledo a Napoli. Protagonisti saranno il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli, artisti del Teatro San Carlo, insieme ideatori e direttori [...]

Vela – Col Trofeo Campionato Invernale del Golfo di Napoli si conclude il 48° Campionato Invernale di Vela d’Altura del Golfo : Vela, domenica ultimo appuntamento con il Campionato Invernale di Napoli Domenica prossima, 17 Marzo, con l’inedito Trofeo Campionato Invernale del Golfo di Napoli, organizzato da tutti i Circoli organizzatori della manifestazione, si conclude il 48esimo Campionato Invernale di Vela d’Altura del Golfo di Napoli. Ultima delle nove tappe in calendario, la regata metterà di fronte gli equipaggi che si sono sfidati per l’intero inverno nel ...