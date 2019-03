Inter sconfitta e delusa | Spalletti a testa bassa | “sono mancate tante cose ma… non avevo

sportfair

(Di venerdì 15 marzo 2019) Lucianoha parlato a seguito delladell’contro l’Eintracht di Francoforte, nerazzurri fuori dall’Europa Lucianosi è presentato ai microfoni di Skysport dopo ladell’contro l’Eintracht di Francoforte. La squadra nerazzurra non si è qualificata per i quarti di finale di Europa League, madeve guardare avanti e pensare a non far abbattere la squadra in vista del derby: “Sono mancati tanti aspetti stasera, il gol subito ci ha un po’ tagliato le gambe, poi abbiamo perso le distanze e gli equilibri tra i reparti col passare dei minuti. Le seconde palle? Purtroppo quando non hai la pulizia giusta nel palleggio si arriva spesso agli errori e si fa difficoltà”.Spada/LaPressePassando ai singoliha poi analizzato: “Keita? Purtroppo lui era stato fuori per tanto ...

riccrist80 : @realvarriale @Inter @EuropaLeague i disastri sono altri Enrico... non facciamo i catastrofisti. è una sconfitta co… - Giuliomanlio : #skysport ma non vi vergognate ? In studio 3 Bilanisti ( di cui uno che balbetta...) a commentare una sconfitta dell’Inter! - sportface2016 : VIDEO - #InterEintracht La reazione di #Tramontana alla sconfitta dei nerazzurri a San Siro -