ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2019) Sette partite Sette partite ad aprile che quindi non potrà essere un dolce dormire per ildi Ancelotti. Gli azzurri avranno nel doppio confronto con l’Arsenal i momenti clou del mese. Si giocherà l’11 aprile a Londra e il 18 a. Di giovedì. Quindi-Atalanta non potrà essere giocata il sabato come il resto del campionato (la domenica è Pasqua). È molto probabile che-Atalanta venga quindi posticipata al lunedì, a Pasquetta: il 22 aprile.Dopodiché si andrà a Frosinone. Bisognerà vedere se con lo stato d’animo di chi attende la semifinale di Europa League del 2 maggio oppure di chi dovrà pensare solo ed esclusivamente al campionato.duecon l’Arsenal, ilavrà due partite non proibitive controL’elenco dei match 3/4 Empoli-7/411/4 Arsenal-14/418/4 ...

claudioruss : incroci Serie A-Europa League 7 APRILE Napoli-Genoa 11 APRILE ARSENAL-NAPOLI 14 APRILE Chievo-Napoli 18 APRILE… - TheCalcioGuy : Milan XI vs. Chievo: ??; CONTI! Musacchio, Beckenbauer, Back to Genoa in the summer; Birdbox, Biglia, Joga Bonito; Suso, #TGIP, Bellicapelli - SSCNapoliNews : Genoa e Chievo prima delle due sfide del Napoli con l’Arsenal -