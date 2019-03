F35 e Via della Seta sono le due nuove ' partite' che creano tensioni nel governo

agi

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ha incontrato ieri l'ambasciatore Usa Lewis Eisenberg: una visita prevista da tempo, fissata dopo il viaggio negli Stati Uniti del sottosegretario alla presidenza ma fonti parlamentari del partito di via Bellerio riferiscono che sta aumentando il pressing americano nei confronti del. Dall'operazione Viaagli F35 per finire al capitolo Huawei, con la possibilità di affidare al colosso cinese la tecnologia del 5G.L'invito è sempre lo stesso: Roma prenda tutte le misure necessarie soprattutto legate ai dati sensibili nei confrontiCina che sta portando avanti l'iniziativa di sviluppo infrastrutturale euro-asiatica Belt and Road (Bri). Secondo le stesse fonti l'irritazione statunitense sarebbe legata anche alla volontà dell'esecutivo di ridimensionare il programma degli F35. ResponsabiliLockheed ieri ...

24Mattino : Via della Seta, lite nel Governo e sugli F35 è tensione tra Italia e Stati Uniti scrive @galluzzom su @Corriere @MariaLatella - MarcoBorelli3 : Allora tiri fuori i 49 milioni che deve allo Stato il debito Italiano è immenso F35, Salvini: “Un passo indietro s… - ItalianPolitics : RT @StartMagNews: Ecco come il leader della Lega Matteo #Salvini ha posizioni molto più filo-Usa su #F35, #Huawei, #5G, Via della Seta e po… -