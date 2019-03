F1 | Vettel prove sono state divertenti

F.1 - Test 2 Barcellona - Vettel il più veloce nell'ultima giornata di prove : Con la bandiera a scacchi appena esposta in pista, a Barcellona, si chiudono i Test invernali della Formula 1. Sebastian Vettel è stato il più rapido oggi: ha percorso un totale di 110 giri, il migliore in 1:16.221. Seconda posizione in classifica per Hamilton, alle spalle del pilota della Ferrari per appena 3 millesimi di secondo. Terzo tempo per l'altra Mercedes W10 di Valtteri Bottas, staccato però di tre decimi.In aggiornamentoTest 2 ...