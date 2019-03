Corea Nord valuta stop colloqui con Usa

Corea del Nord - misteri e trame nelle ambasciate di Kim : Un altro enigma è rappresentato dalle attività nelle ambasciate della Repubblica popolare democratica di Corea nel mondo. Le sedi diplomatiche operano come grandi collettori di fondi e prodotti di ...

Blitz all’ambasciata della Corea del Nord a Madrid : “Assalto della Cia” : Doveva sembrare una banale rapina, ma era un’operazione più sofisticata che sta facendo esplodere un caso internazionale. L’irruzione di un commando nell’ambasciata NordCoreana di Madrid del 22 febbraio, sarebbe opera, secondo i servizi spagnoli, di una squadra d’assalto formata da membri «legati alla Cia» alla ricerca di documenti delicati e di in...

La CIA ha assaltato l’ambasciata nordCoreana a Madrid? : Lo sostiene un'indagine della polizia e dei servizi segreti spagnoli, riguardo un episodio da film risalente al 22 febbraio

Per la prima volta Kim Jong-un non era candidato alle elezioni nordCoreane : Alcuni cittadini nordcoreani leggono un giornale dove è riportata la foto di Kim che vota alle ultime elezioni (foto: ED JONES/AFP/Getty Images) Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un è rimasto al suo posto, anche se nessuno lo ha eletto. O almeno, così pare. Il sospetto è nato dopo l’annuncio dei risultati dell’ultima tornata elettorale in Corea del Nord. L’11 marzo le emittenti televisive di stato hanno letto come di consueto i ...

Usa-Corea Nord - Casa Bianca : In futuro nuovo vertice tra Trump e Kim - : Il secondo incontro si è concluso senza alcun accordo firmato nella capitale vietnamita la scorsa settimana. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader Nordcoreano Kim Jong Un si ...

Corea del Nord : elezioni parlamentari - Kim promette ricostruzione dell'economia : Il Partito del lavoro di Corea, guidato da Kim, ha annunciato nell'aprile dello scorso anno il conseguimento di una "economia socialista forte" come obiettivo prioritario dell'azione di governo, Il ...

Nervosismo alla Casa Bianca per possibile preparazione test missilistico nordCoreano - : Secondo il consigliere della Casa Bianca alla sicurezza nazionale John Bolton, "Donald Trump ha dichiarato chiaramente che non avrebbe ripetuto gli errori delle precedenti amministrazioni". L'...

Come sono le “elezioni” in Corea del Nord : sono obbligatorie, innanzitutto, e si può solo confermare l'unico candidato proposto: intanto in strada ci sono balli e parate

Elezioni simboliche : in Corea del Nord si vota - per l'unico candidato - : Oggi, come ogni cinque anni, i Nord Coreani sono chiamati a votare per eleggere i 700 rappresentanti che siederanno nell'Assemblea Suprema del Popolo. Questo Parlamento è, sulla carta, l'organo più ...

Corea DEL NORD - IMMINENTE LANCIO DI MISSILI?/ Trump 'Sarei deluso se fosse vero' : La COREA del NORD sarebbe pronta ad un IMMINENTE LANCIO di missili nucleari, per proseguire i test. La replica di Trump "Sarei deluso"

Corea Nord : Kim - priorità è economia : ... il leader Kim Jong-un ha rimarcato la necessità di concentrare gli sforzi per far avanzare un'economia socialista. A tal proposito, ha riferito la Kcna, il leader ha chiesto di lavorare all'...

Corea Nord : Kim - priorità è economia : ... il leader Kim Jong-un ha rimarcato la necessità di concentrare gli sforzi per far avanzare un'economia socialista. A tal proposito, ha riferito la Kcna, il leader ha chiesto di lavorare all'...

Corea Nord : Kim - priorità è economia : ... il leader Kim Jong-un ha rimarcato la necessità di concentrare gli sforzi per far avanzare un'economia socialista. A tal proposito, ha riferito la Kcna, il leader ha chiesto di lavorare all'...

"La Corea del Nord sta lavorando a un nuovo lancio missilistico" : Le trattative tra Corea del Nord e Stati Uniti proseguono nell'ombra, dopo il flop del vertice di Hanoi (Leggi l'analisi su Piccolenote). Ma la strada è tutta in salita. Anche perché Pyongyang non sembra per ora intenzionata ad abbandonare il suo arsenale balistico e nucleare. Nei giorni scorsi l'intelligence sudCoreane (certamente interessata a far filtrare un certo tipo di notizie) aveva fatto sapere che Kim Jong-un avrebbe riaperto il centro ...