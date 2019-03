Concorso psicologo | assistente sociale e logopedista in Lombardia

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Innuove opportunità lavorative per la professione di. L'ASST Fatebenefratelli Sacco, il Comune di Bisuschio e l'ASST Valle Olona hanno infatti indetto nuovi concorsi pubblici per questi ruoli, con scadenza fissata fino al 7 aprile prossimo. A seguire riportiamo tutti i requisiti e le informazioni per partecipare.Procedura comparativa perL'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano ha emanato una procedura comparativa, per il conferimento di un incarico di collaborazione, nell'ambito del progetto di ricerca 'Plasticità neurale nella schizofrenia'. Per essere ammessi alla presente procedura, i partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:Cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea; Laurea magistrale in Psicologia (LM-51); Oppure, diploma di Laurea in Psicologia ...

