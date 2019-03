Cesare Battisti | “Ero in Bolivia per un progetto su un libro Mi hanno arrestato ma non

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ha spiegato di essere andato ina dicembre 2018 “per incontrare dei colleghi per ildi un”. E sulle modalità della sua consegna alle autorità italiane ha aggiunto di non avere mai ricevuto “spiegazioni”., l’ex terroristail 12 gennaio a Santa Cruz,, dopo decenni di latitanza ha parlato per la prima volta davanti al Tribunale di sorveglianza di Cagliari, in vista dell’incidente di esecuzione a Milano sulla sua istanza di commutazione della pena da ergastolo in 30 anni. “Ero residente in Brasile con documenti legali – ha spiegato l’ex terrorista dei Pac all’inizio del suo verbale reso ieri in carcere -. Lavoravo e avevo famiglia, moglie e figlio”. Lavorava, ha aggiunto, “nell’ambiente editoriale, come scrittore e traduttore e scrivevo articoli giornalistici su eventi culturali. I ...

