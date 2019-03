wired

(Di giovedì 14 marzo 2019) Come racconta il direttore nel suo editoriale, 10fa andava inil primodiItalia. Quella che in origine era “solo” una rivista, in questi 10si è evoluta in un mondo che comprende il sito, gli eventi (Next Fest,Health,Trends, per esempio), servizi di consulenza alle aziende e altre novità più o meno top secret. Ma è proprio per omaggiare le nostre origini che abbiamo voluto confezionare unche celebrasse l’Italia dell’innovazione.10di, 10 grandi scrittori che raccontano 10 eccellenze italiane. Più un prologo dedicato al più grande innovatore italiano di tutti i tempi, Leonardo da Vinci, scritto proprio da Paolo Giordano, che sul primodiItalia fu protagonista della storia di copertina, intervistando un’altra delle menti più brillanti che l’Italia abbia mai prodotto: Rita Levi ...

MilanoCitExpo : Wired è in edicola: che cosa c’è nel numero dei 10 anni #DipartimentoInnovazioneTecnologia - DarioTonani : WIRED In edicola il 14 marzo... “Il numero in edicola e libreria rappresenta un’edizione unica perché celebra l’It… - antoniogenna : Edicola dal mondo – Wired UK #108, marzo/aprile 2019 -