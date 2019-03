Scontro tra Usa e Germania per colpa di Huawei

Scontro Gruber-Borghi a La7 su cognome Rixi e Ue. La giornalista : “Spagna non è tra fondatori Europa. Studi” : Polemica in più atti a Otto e Mezzo (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi. Il primo battibecco si ha quando il parlamentare della Lega cita il collega Edoardo Rixi. Gruber lo riprende, correggendo la pronuncia del cognome del viceministro delle Infrastutture, adducendo il tutto alle “origini sarde” del politico. “Veramente è ...

Il Segreto Anticipazioni 13 marzo 2019 : Scontro di fuoco tra Saul e Prudencio : I due fratelli Ortega si rivedono dopo tanto tempo e tra loro si riaccende l'odio. Saul intima al minore di non mettersi in mezzo nel piano di salvataggio di Francisca e Raimundo.

Il Segreto Anticipazioni 13 marzo 2019 : Scontro infuocato tra Saul e Prudencio : I due fratelli Ortega si rivedono dopo tanto tempo e tra loro si riaccende l'odio. Saul intima al minore di non mettersi in mezzo nel piano di salvataggio di Francisca e Raimundo.

U&D - anticipazioni puntata odierna : Scontro tra Gemma e Barbara : Oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne che come ogni inizio settimana, sarà dedicata al trono over e dove potremo seguire le varie vicende di dame e cavalieri. A tenere banco secondo le anticipazioni saranno Gemma Galgani e Barbara De Santi le quali proseguiranno l'acceso diverbio iniziato nella puntata di ieri. La dama torinese, dopo aver rifiutato Rocco, è di nuovo al centro delle polemiche e viene accusata dalla De ...

Nella seconda puntata de Il Nome della Rosa su Rai1 è Scontro tra Guglielmo e Bernardo - anticipazioni 11 marzo : Gli animi si infiammano Nella seconda puntata de Il Nome della Rosa. Dopo il grandissimo successo della scorsa settimana, con punte di oltre 6 milioni di spettatori, stasera, lunedì 11 marzo Rai1 manda in onda un nuovo appuntamento con la serie evento tratta dal best seller mondiale di Umberto Eco. La nuova produzione di Rai Fiction è stata ben accolta soprattutto sui social, dove Il Nome della Rosa è stato tra gli argomenti più chiacchierati ...

The Walking Dead 9 tra il mitico Scontro tra Daryl e Beta e un nuovo gruppo di superstiti : anticipazioni 11 marzo : La quiete prima della tempesta è ormai agli sgoccioli e mentre il finale di The Walking Dead 9 si avvicina a grandi passi, il pubblico avrà presto modo di assaporare uno scontro epico. La serie torna in onda in Italia oggi, 11 marzo, nel prime time di Fox con l'episodio 9x13 dal titolo "Punto di sbarramento" in cui Daryl, Henry, Lydia e Connie continuano la loro fuga. Se da una parte sembra che Henry abbia già perso la testa convinto e sicuro ...

Sicurezza : a Milano è Scontro tra il sindaco Sala e Matteo Salvini : Il tema della Sicurezza a Milano accende lo scontro - a distanza - tra il sindaco meneghino Giuseppe Sala (PD) ed il vice premier Matteo Salvini. Il primo cittadino, durante l'incontro all'ora di colazione con gli abitanti di Dergano, ha affrontato il delicato tema della Sicurezza e ha sbottato: "Noi ci prendiamo sempre le colpe, ma qualcuno dovrebbe rivolgersi anche al ministro Salvini e alla Lega". La replica del leader del Carroccio non si è ...

Anticipazioni The Walking Dead 9x13 : Scontro ravvicinato tra Daryl e Beta : Andrà in onda oggi domenica 10 marzo 2019 una nuova puntata della nona stagione di "The Walking Dead", serie tv basata sull'onomimo fumetto di Robert Kirkman. Come da palinsesto, la rete via cavo statunitense AMC trasmetterà l'episodio 9x13, dal titolo "Chokepoint" nella serata di oggi. I tanti fan italiani della serie dovranno invece aspettare domani lunedì 11 marzo per la messa in onda dell'episodio. L'appuntamento è fissato alle 21:00 su FOX, ...

Curva Sud Juventus - cori contro la Nord : è Scontro tra i gruppi : Curva SUD Juventus – La vittoria della Juve sull’Udinese è stata turbata da un episodio molto spiacevole sugli spalti. Scambio di insulti, infatti, tra la Curva Sud e la Curva Nord della Juve. La Nord ha supplito allo sciopero della Sud, incitando la squadra dal primo minuto. Diversamente dall’altra Curva, in silenzio fino a metà […] More

Serie B - questa sera l’anticipo tra Perugia e Verona : Scontro playoff : Prende il via stasera la 28^ giornata di Serie B, con l’anticipo tra Perugia e Verona. Il “Grifone” di Alessandro Nesta arriva da due vittorie consecutive su Venezia e Salernitana. Gli scaligeri vengono dalla vittoria casalinga, nel derby veneto, contro il Venezia per 1-0. Gialloblù al quinto posto con 42 punti, a -3 dal secondo posto del Palermo, ultimo valido per la promozione diretta in Serie A. Gli umbri sono settimi ...

GR : Scontro tra due auto a St. Moritz - ferita passeggera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

U&D - spoiler : Gemma ha detto di no a Rocco - Scontro quasi fisico tra Riccardo e David : Ieri, 6 marzo, è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Protagonisti della registrazioni sono stati Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri. U&D, trono over: Gemma rifiuta Rocco, i motivi Dalle anticipazioni provenienti dalla nuova registrazione di Uomini e Donne si evince che Maria De Filippi ha trasmesso la proposta da sogno che Rocco Fredella ha voluto organizzare a Gemma. ...

Tav - Scontro tra Lega e M5s sui bandi. Di Maio scrive ai suoi : "Ancora nessun accordo" : È guerra sui bandi per la Tav tra M5s e Lega. I pentastellati spingono per bloccarli e vorrebbero farlo già oggi, 6 marzo, in Consiglio dei ministri. I loro propositi però si trovano di fronte al muro della Lega, pronta a opporsi fino alla fine. La conferma dei bandi per il Carroccio, infatti, resta un passaggio fondamentale per la realizzazione della Torino Lione. Il premier Giuseppe Conte in queste ore sta valutando tutte ...

Roma - dopo il ko col Porto Scontro tra Monchi e i tifosi : 'Siete meglio voi - vi prendo uno a uno' : Un incrocio pericoloso quello tra la squadra e i tifosi di ritorno dalla trasferta. Teatro l'aereoPorto di OPorto , poche ore prima dell'imbarco della Roma dopo la sconfitta di ieri sera. Alcune ...