Roma | Conte nessuna reazione emotiva può giustificare femminicidio

Il laziale Burioni : “contento per i biancocelesti - dispiace per la Roma in Champions” : “Derby Lazio – Roma? Da tifoso biancoceleste non posso che essere contento. Mi dispiace che la Roma, dopo l’uscita dalla Champions, non vincerà nulla per l’undicesimo anno consecutivo”. Il Dott. Roberto Burioni, virologo e divulgatore scientifico, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è Desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, per commentare la lettera inviata dal ...

Tav - Conte convoca d'urgenza a Roma il direttore generale di Telt : Torino - La convocazione è arrivata all'improvviso poco dopo le 11 di questa mattina dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. E così Mario Virano, il direttore generale di Telt, la società ...

Roma - Monchi contestato. La replica : 'Poi vi vengo a prendere uno a uno'. DiFra aspetta l'esonero : c'è Ranieri : Al francese è stato gridato: 'Altro che campione del mondo, sei veramente scarso'. Qualche battuta ironica pure a Florenzi, anche alcuni tifosi hanno cercato di rincuorarlo. Solo richieste di selfie ...

La Tav frena la pace tra Italia e Francia : Tria dà l'ok - Conte fa retRomarcia : ... dal giorno prima preso in un vortice di riunioni, per recuperare un dialogo alla faccia dei 'giochini' della politica , si sono presentati il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il suo omologo ...

Roma - la sindaca Raggi : “Contenta che Salvini abbia accolto il mio appello per il daspo ai tifosi violenti” : Roma, la sindaca Raggi: “Contenta che Salvini abbia accolto il mio appello per il daspo ai tifosi violenti, ci vedremo a breve. Non è possibile che ad ogni partita internazionale la città debba prepararsi a scenari apocalittici. Bisogna tagliare qualunque connessione tra tifosi e barbari. Anche quei turisti che si permettono di fare quel che vogliono a Roma devono essere puniti. Derby di Roma la sera? Non mi preoccupa assolutamente”. Sulla ...

Lazio - Diaconale : 'Conte e Raggi all'inaugurazione della sede della Roma? Comportamento improvvido' : Non ci sta Arturo Diaconale. Il portavoce del presidente della Lazio, Claudio Lotito, e responsabile della comunicazione biancoceleste non usa mezzi termini per commentare la presenza del sindaco di ...

Roma - apre la nuova sede all'Eur. C'è anche il premier "tifoso" Conte : Non c'è sfarzo, ma eleganza asciutta e rigorosa. E un feeling perfetto con l'architettura classica del complesso dell' Eur che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto essere un polo della cultura imperiale ...

Due istituti scolastici di Roma trionfano nel video contest europeo 'Mai Più' : L'offerta formativa presentata, che prevede la suddivisione in 6 aree tematiche , Ambiente e Scienza, Arte e Cultura, Diritti, Intercultura e Pace, Stili di Vita, Storia e Memoria, , comprende ...

Il Premier Giuseppe Conte : “sono tifoso della Roma ma non gufo Lazio” : Inaugurazione della nuova sede della As Roma, visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il tifoso Romanista ha abbracciato Totti, Bruno Conti ed altri dirigenti. “Chi è più forte in Europa, la Roma o l’Italia?”, gli ha chiesto un cronista. “Sono entrambe fortissime”, ha risposto. “Sono qui in veste di presidente del Consiglio ma anche in quella di tifoso, la Roma mi piace, la squadra ...