Global Strike for Future | venerdì studenti in piazza in tutta Europa | ecco il programma

Global Strike For Future : i giovani di Legambiente scendono in piazza per lo sciopero globale del 15 Marzo : Legambiente scende in piazza per difendere il clima: in 108 città italiane i giovani e i volontari dell’associazione sfileranno insieme a studenti e cittadini per il Global Strike For Future di venerdì 15 Marzo contro le mancate politiche per fermare la febbre del Pianeta. Una grande mobilitazione che fa seguito ai #fridaysforFuture, nati dalla protesta della sedicenne Greta Thunberg a Stoccolma in occasione della scorsa COP24, che ha riscosso ...

Global Strike for Future : il 15 marzo il mondo scende in piazza per l’emergenza clima : Il futuro del pianeta è in serio pericolo e in assenza di un cambio di rotta decisivo, le conseguenze dei cambiamenti climatici in corso non tarderanno a manifestarsi in tutta la loro potenza devastante. Lo sa bene Greta Thunberg, la piccola coraggiosa attivista svedese che ha fatto della lotta ai mutamenti climatici una ragione di vita. Dalle sue parole, dai suoi scioperi, dal suo esempio è nato il movimento pacifico dei Fridays for Future o ...

SAT - Società Alpinisti Tridentini * COMMISSIONE TAM : « La SAT partecipa al ' Global Strike FOR FUTURE ' - In programma a Trento il 15 marzo ... : In alcune zone del mondo come gli Stati Uniti è già statisticamente riconoscibile una maggiore frequenza delle piogge violente. Gli effetti di questi eventi non coinvolgeranno solamente territori dal ...

Sciopero 15 marzo a scuola o in piazza? Tutte le informazioni sul "Global strike" : In occasione dello Sciopero di Venerdì 15 marzo sono previste manifestazioni in 109 piazze italiane: tutti i cortei e le...

Global Strike for Future : i giovani di Coldiretti in piazza il 15 Marzo per lo sciopero globale : I giovani agricoltori della Coldiretti guidati dal presidente nazionale Veronica Barbati lasciano le campagne dalle diverse regioni per scendere in piazza per lo sciopero Globale per il clima, aderendo alla mobilitazione Globale che nasce dalle proteste della giovane attivista svedese Greta Thunberg. L’appuntamento con il Global Strike for Future, per contrastare i cambiamenti climatici che mettono in pericolo il futuro dell’umanità, è per ...

'Global Strike for future' : a Casole d'Elsa la voce dell'attore Giovanni Guidelli contro il cambiamento climatico : Il prossimo venerdì 15 marzo sarà la giornata mondiale dello sciopero degli studenti per sensibilizzare l'opinione pubblica, la politica, l'economia, la finanza, sulle conseguenze disastrose dei cambiamenti climatici per il nostro pianeta. Il comune di Casole d'Elsa e Avatar associazione culturale, colgono questa importante ...