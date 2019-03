GB | il parlamento vota contro il secondo referendum sulla Brexit

Casimirri - emendamento per estradizione al parlamento Ue : il gruppo di sinistra vota no. Tra loro anche la Forenza : L’eurodeputata del gruppo della sinistra Gue/Ngl Eleonora Forenza, già candidata alla presidenza del Parlamento Europeo, ha votato contro l’emendamento sulla situazione in Nicaragua proposto dall’eurodeputato Mario Borghezio, in cui si chiede al Paese centroamericano di estradare in Italia l’ex brigatista rosso Alessio Casimirri, condannato a sei ergastoli e da tempo latitante in Nicaragua. E’ quanto emerge dal processo verbale. anche ...

Brexit - il parlamento rifiuta il ‘no deal’ e oggi vota la proroga. Ma il rischio è rimanere in trappola : Si è votato a Londra per escludere la possibilità di un’uscita senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea, ma il voto non sarà sufficiente a scongiurarla. Perché, automaticamente e indipendentemente dal risultato, il Regno Unito sarà comunque fuori dall’Ue il prossimo 29 marzo in forza di quanto dispone l’articolo 50. Per evitare un’uscita caotica tre erano le strade percorribili: 1. votare l’accordo per il ritiro stipulato dal governo ...

Brexit. Il parlamento britannico vota contro il no deal : Ansa, . Il Regno Unito lascerà l'Unione Europea, ma con un accordo. Via libera della Camera dei Comuni britannica al primo emendamento messo ai voti in vista della mozione di stasera contro l'ipotesi ...

Brexit - il parlamento vota no al "no deal" : Dopo il no all'accordo, dal Parlamento inglese è arrivato il no al "no deal", cioè a una Brexit senza un accordo in ogni circostanza e con ogni tempistica . L'emendamento Spellman ha trovato il voto ...

"La Russia non è un partner strategico dell'Ue". M5s e Lega votano contro la risoluzione all'Europarlamento : Gli eurodeputati di Lega e M5S hanno votato contro la risoluzione sulla Russia approvata oggi in aula a Strasburgo, in cui si afferma che Mosca non può più essere considerata un "partner strategico" dall'Ue.A votare contro il testo, oltre gli eurodeputati di Lega e Cinquestelle, anche una minoranza degli eurodeputati Pd.Nel testo approvato in aula si legge tra l'altro che l'Ue "dovrebbe prepararsi ad adottare ulteriori sanzioni, ...

Il sottosegretario all’agricoltura del Regno Unito si è dimesso per protesta contro la decisione di Theresa May di far votare il parlamento sulla possibilità di posticipare Brexit : Il sottosegretario all’agricoltura del Regno Unito, George Eustice, si è dimesso per protesta contro la decisione di Theresa May di far votare il Parlamento sulla possibilità di posticipare l’entrata in vigore di Brexit. Eustice, che era sottosegretario dal 2015, ha detto

Theresa May ha detto che darà al parlamento la possibilità di votare per evitare il cosiddetto “no deal” : La prima ministra britannica Theresa May ha detto che, nel caso in cui sarà rifiutato il nuovo accordo su Brexit, concederà Parlamento britannico la possibilità di votare per impedire un’uscita senza accordi dall’Unione Europea (il cosiddetto scenario “no deal”) e

Il parlamento europeo vota il divieto del trasporto di animali al di fuori dell’Unione : Gli animali europei non possono essere trasportati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, se non è possibile garantire il

Agricoltura : la Commissione per l’Ambiente del parlamento Europeo ha votato su centinaia di emendamenti ai regolamenti della PAC post 2020 : “La Commissione per l’Ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo ha votato oggi sulla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme sul sostegno ai piani strategici che dovranno essere elaborati dagli Stati membri nel quadro della futura politica agricola comune (Piani Strategici della PAC post 2020)“: lo rende noto la Coalizione #CambiamoAgricoltura. ...

C’è un nuovo sito del parlamento Europeo per sapere come e dove si vota a maggio : Il Parlamento Europeo ha aperto un nuovo sito in vista delle elezioni europee, che si terranno tra il 23 e il 26 maggio 2019. Il progetto è inserito all’interno della campagna del Parlamento per promuovere la partecipazione al voto ed è

Lobby e politica - il parlamento UE vota per maggiore trasparenza. L'Italia è ancora lontana : Chi incontrano i nostri parlamentari prima di prendere decisioni importanti? Quali Lobby? Da oggi potremo avere questa informazione sui rappresentanti di Bruxelles, mentre quelli che lavorano a Roma ...

Ue - parlamento : “Stop fondi a Paesi corrotti che non rispettano Stato di diritto”. Lega vota contro - M5s si astiene : Stop ai fondi strutturali per chi non rispetta lo Stato di diritto interferendo con il lavoro dei tribunali o che non contrastano la frode e la corruzione. A pochi mesi dal via libera all’attivazione dell’articolo 7 contro Polonia e Ungheria – motivato proprio dall’approvazione di leggi contro l’indipendenza della magistratura e i diritti di migranti e minoranze – il Parlamento europeo ha detto sì al progetto ...

Brexit - Theresa May è salva : il parlamento vota la fiducia : DIRITTILEGGICONTIIL CONFINE DELLA GUINNESSI TEMPITheresa May rimane in piedi. Ventiquattro ore dopo che il Parlamento, a larghissima maggioranza, ha bocciato il suo accordo sulle modalità di uscita dall’Unione Europea (raggiunto dopo due anni di negoziati), è stata respinta, con 325 voti su 306, la mozione di sfiducia contro di lei e il suo Governo, presentata dal leader laburista Jeremy Corbyn alla Camera dei Comuni. Molti parlamentari del suo ...

Pesticidi - il parlamento europeo vota per più trasparenza : La votazione del Parlamento europeo apre di nuovo il sipario sui Pesticidi. Questa volta, si punta sulla trasparenza e sulla responsabilità della procedura di approvazione di queste sostanze attive ...