Ecco i cibi che fanno dormire bene e quelli da evitare a cena | vino e cioccolata out

I cibi contaminati fanno ogni anno migliaia di morti e il pericolo arriva dalle nostre cucine : Ecco i consigli per evitare rischi : La FAO, Organizzazione mondiale della Sanità, nel corso della prima Conferenza internazionale sulla sicurezza alimentare, ha lanciato un allarme sui cibi contaminati . Secondo i dati diffusi, ogni anno gli alimenti non sicuri da un punto di vista igienico-sanitario, cioè contaminati da batteri, virus, parassiti, tossine o sostanze chimiche, causano oltre 600 milioni di malati in tutto il mondo e 420.000 morti . evitare questi rischi , soprattutto ...

Diabete e glicemia alta : Ecco cosa mangiare e come associare i cibi per evitare pericolosi picchi glicemici : La glicemia alta e il rischio di sviluppare il Diabete di tipo 2 sono tra le più grandi preoccupazioni alimentari del nostro tempo. Ma per prevenire è sufficiente seguire alcune regole alimentari valide per tutti, soprattutto per chi soffre di pericolosi picchi glicemici. Abbiamo chiesto al biologo nutrizionista Vincenzo Liguori dei consigli e delle indicazioni di massima da seguire per chi vuole mangiare in maniera corretta ed evitare di ...