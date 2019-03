Crollano permessi umanitari e sbarchi | i dati di Viminale e Unhcr

blogo

(Di giovedì 14 marzo 2019)concessi ai migranti giunti in Italiamentre aumentano i dinieghi delle domande d’asilo. Così secondo ideldiffusi oggi. Nel giro di un anno ipassano dal 27% del totale al 2% mentre, il rigetto delle richieste di asilo aumenta dal 56% al 77%.In base ai, dall'inizio dell'anno all'8 marzo 2019 sono state presentate 7.189 domande di asilo per 16.311 decisioni già adottate e 76.779 domande pendenti, il 43,27% in meno rispetto al primo giugno 2018, quando erano 135.337.Fonti del ministero dell’Interno precisano che l’inversione di rotta si è avuta da quando si è insidiato il governo Conte. Sulle 16mila e passa decisioni adottate nel 2019 (a parte i dinieghi e il 2% relativo alla protezionea) nel 10% dei casi è stato concesso lo status di rifugiato, dal 7% del 2018, e per il 6% la protezione sussidiaria, ...

