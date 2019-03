Brickoomics 2019 | tra divertimento e creatività

hynerd

(Di giovedì 14 marzo 2019) Dire cosa abbia entusiasmato di più in questa edizionedel Cartoomics non è per niente facile perché in ogni padiglione tra eventi ed espositori l’interesse si è sempre mantenuto alto e lo dimostra la grande partecipazione di pubblico, 103 mila visitatori rispetto ai 96 mila dello scorso anno, che c’è stata. Tuttavia trovo che l’area LEGOdenominatae gestita da AFDL (Adulti Fan Del Lego) e coadiuvata da altri gruppi quali: Piemonte Bricks LUG (Lego Users Group) , Brianza LUG, Dolomites Bricks, Fotografia costruttiva, Orange Team LUG, SILUG (Associazione della Svizzera italiana) e Western Italia; sia stata tra quelle che abbia saputo coinvolgere con una marcia in più tutti i presenti, in primisgli appassionati dei mattoncini.I modelli esposti, nella fattispecie moc(my own creation), hanno dato lustro alla capacità manipolativa, ...

